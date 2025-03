Konec 'štempljanja' za malico

Odbor DZ za delo je obravnaval predlog novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in mu prižgal zeleno luč. Med predlaganimi spremembami, ki so jih zahtevali delodajalci, je črtanje evidentiranja odmora za malico. V opoziciji predlog podpirajo. Spomnili so, da so na neživljenjskost zakona opozarjali že pred dvema letoma.

OGLAS

Ministrstvo za delo v predlogu novele redefinira osebe, za katere je ob zaposlenih delavcih treba voditi evidence, tako da bolj jasno določa, da je to potrebno za tiste, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov, začasno ali občasno delo upokojencev ter začasno ali občasno delo v kmetijstvu, je danes v DZ dejal državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija. Predlog ob tem prinaša izrecno določilo, da evidence niso potrebne za poslovodne osebe.

Evidentiranje delovnega časa FOTO: Shutterstock icon-expand

Poleg tega je predvideno črtanje evidentiranja podatka o izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, vpisovanje določenih podatkov pa bo po novem dovoljeno mesečno, in ne več dnevno oz. tedensko. Gre za evidentiranje ur v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo, ki jih je treba zdaj vpisovati dnevno, ter tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa, ki ga je treba zdaj beležiti tedensko. Predlagani sta tudi izrecna določitev, da mora delodajalec evidenco hraniti na sedežu ali kraju opravljanja dela delavca, in dopolnitev načinov obveščanja delavca o podatkih iz evidence, tako da bi bila lahko po novem posredovana tudi po elektronski pošti, je spremembe povzel Feketija. Zakonodajno-pravna služba DZ po vladnih pojasnilih in vloženem dopolnilu redakcije narave na predlog zakona ni imela pripomb. Državni svet predlog novele podpira. Kot je v imenu državnih svetnikov dejal Danijel Kastelic, pozdravljajo zlasti zmanjšanje administrativnega bremena z vidika črtanja evidentiranja odmora. Jih pa skrbi potencialno podvajanje evidenc za študente in upokojence, saj da bi to za podjetja pomenilo "birokratizacijo delovnih procesov ter s tem povezane dodatne stroške". Hkrati je komisija DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pozvala, da je treba zakonodajo v bodoče sprejemati bolj premišljeno. Predstavniki opozicije so v razpravi opozorili, da so na neživljenjskost zdaj veljavne novele opozarjali že ob njenem sprejemanju spomladi 2023. Spremembe so šle sicer v uporabo pol leta pozneje, novembra 2023.