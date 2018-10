Konec tedna bo Slovenijo zajelo obilno deževje

Danes bo sicer prevladovalo sončno vreme, več oblačnosti bo v severni in severovzhodni Sloveniji, kjer bo popoldne in zvečer prehodno lahko rahlo deževalo. Ne le v višjih legah, tudi po nekaterih nižinah bo popoldne zapihal okrepljen severozahodni do severovzhodni veter, kar še posebej velja za Štajersko in Prekmurje. Za konec oktobra bo zelo toplo, saj bodo popoldanske temperature v večjem delu države presegle 20 stopinj Celzija. Najtopleje bo v Beli krajini, kjer se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija, od 17 do 20 stopinj Celzija pa bodo termometri kazali na severu države.

Jesensko deževje se začenja v petek

Če nam prvi prodor hladnega zraka ne bo prinesel obilnejših padavin, pa se bo to spremenilo ob koncu tedna, ko se bo hladen polarni zrak spustil v zahodno Sredozemlje in nam prinesel pravo jesensko deževje. Ker se bosta v bližini naših krajev srečevali dve temperaturno zelo različni zračni masi, bo vremensko dogajanje zelo burno. Nad nami bo pihal močan jugozahodni veter, ki bo iznad še vedno toplega morja prinašal ogromne količine vlage.