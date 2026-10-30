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Slovenija

Prometna napoved: gneča na cestah, za volan brez mask in alkohola

Ljubljana , 30. 10. 2026 09.52 pred 13 minutami 4 min branja 2

Avtor:
A.K. STA
Žale pred 1. novembrom

Ob bližajočih se praznikih, dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve, pristojni opozarjajo na povečano gostoto prometa ter zastoje na cestah in mejnih prehodih. Voznike pozivajo k doslednemu spoštovanju prometnih predpisov ter previdnosti.

31. oktobra praznujemo dan reformacije, ki je praznik v Sloveniji in delu Nemčije. 1.1. pa je dan spomina na mrtve: praznik v Sloveniji ter v številnih evropskih državah. V pondeljek 2.11 pa pričakujete povečano gostoto prometa zaradi prometnih konic poleg večjega števila tovornih vozil. Kot napoveduje Prometno-informacijski center je tako pričakovati povečan promet v okolici pokopališč, na mejnih prehodih in cestah, ki povezujejo različne kraje, tudi zaradi možnosti izkoristka preostanka šolskih počitnic ali le kot izkoristek prostega časa.

Promet na Žalah
Promet na Žalah
FOTO: Damjan Žibert

Bliža se tudi t. i. noč čarovnic (sobota/nedelja). Spomnili so, da med vožnjo v cestnem prometu vozniki ne smejo nositi mask, v skladu z Zakon o pravilih cestnega prometa v 35. členu. Torej za volan sedite brez maske in nikar ne pod vplivom alkohola, na prireditvah pa ne pozabite na lastno varnost in varnost svojega imetja. 

Praznična dneva 31. oktobra in 1. novembra, ki letos sovpadata s soboto in nedeljo, bosta na ceste privabila številne voznike. Poleg Slovenije bodo praznike obeleževali tudi na Hrvaškem, Madžarskem, v Avstriji, Italiji, večjem delu Nemčije in delu Švice. Obenem se v Sloveniji in nekaterih sosednjih državah zaključujejo šolske počitnice, zato lahko pričakujemo povečan promet tako pri nas kot v mednarodnem tranzitu. V nedeljo bo posebej obremenjena smer iz Hrvaške proti Avstriji, v ponedeljek, 2. novembra, pa so možne prometne konice tudi zaradi povečanega števila tovornih vozil.

V okolici pokopališč pozor na pešce

Pred praznikom in na sam dan spomina na mrtve bo povečan promet tudi v okolici pokopališč. Voznike Agencija za varnost prometa (AVP) poziva, naj zmanjšajo hitrost, pozorno spremljajo dogajanje na cesti in računajo na nenadno ustavljanje vozil ter prečkanje pešcev. Parkirajo naj le na dovoljenih mestih in ne ovirajo prometa ali dostopa intervencijskih vozil.

Pešci naj za prečkanje ceste uporabljajo označene prehode, se pred prečkanjem prepričajo o varnosti ter poskrbijo za svojo vidnost. V mraku, ponoči in ob slabši vidljivosti naj uporabljajo svetla oblačila in odsevna telesa. Bodi viden, bodi previden. Posebej pozorni bodimo na starejše in otroke.

Za volan trezni, spočiti in brez motilcev pozornosti

Praznična druženja so lahko povezana tudi z uživanjem alkohola. Agencija za varnost prometa tudi z akcijo Varno brez alkohola, ki se začenja že v ponedeljek, 2. novembra, opozarja: alkohol in promet nikoli ne sodita skupaj. Za volan sedimo le trezni in spočiti. Če uživamo alkohol, si zagotovimo drug varen način prevoza. 

Vozniki naj se izogibajo uporabi mobilnega telefona in drugim motilcem pozornosti. Na cesto se odpravimo zbrani, vožnjo prilagodimo razmeram in ohranjajmo ustrezno varnostno razdaljo.

Ob zastojih na avtocestah in hitrih cestah vedno ustvarimo reševalni pas. Pred odhodom preverimo prometne informacije in morebitne zapore na Promet.si, na pot pa se odpravimo pravočasno in brez hitenja.

Pot do pokopališč z javnim prevozom olajšana

Ljubljana

Zaradi množičnega obiska pokopališč bodo marsikje uredili poseben prometni režim ali olajšali dostop z javnim prevozom. V Ljubljani bo prevoz z avtobusi mestnega potniškega prometa v soboto in nedeljo brezplačen. Na večini linij bodo intervali voženj pogostejši, na postajališču Žale pa bo mogoč vstop in izstop pri vseh vratih avtobusov. Hkrati bo vzpostavljena posebna krožna linija, ki bo povezovala Bavarski dvor ter Linhartovo, Štajersko in Tomačevsko cesto. Kljub brezplačnim vožnjam se mora potnik pri vsaki vožnji validirati.

Na parkiriščih v upravljanju javnega podjetja LPT v okolici Žal bo parkiranje brezplačno oba dneva. Voznike prosijo, naj parkirajo le na za to urejenih površinah in naj upoštevajo prometno signalizacijo ter navodila policije in redarjev. Starejši in tisti s težavami pri hoji se lahko po pokopališču Žale brezplačno zapeljejo z električnimi vozili Kavalir.

Maribor

V Mariboru bodo v soboto in nedeljo zagotovili brezplačno uporabo mestnega potniškega prometa na avtobusnih linijah G3, G5 in P12 v obeh smereh. Avtobusna linija G5 bo obratovala po sobotnem voznem redu in bo v soboto in nedeljo podaljšana do pobreškega pokopališča. Avtobusna linija G3 bo prav tako obratovala po sobotnem voznem redu, linija P12 pa tako kot ob delavnikih. V primeru večje zasedenosti bodo zagotovili dodatne odhode avtobusov na teh linijah.

Pri pokopališču Pobrežje bo tudi letos zaprta Cesta XIV. divizije, zato bo linija P12 speljana po Ulici Veljka Vlahoviča, Čufarjevi cesti in Osojnikovi ulici, kjer bo urejeno postajališče za vstop in izstop.

Vozilo Maister bo po pokopališčih Pobrežje in Dobrava v soboto in nedeljo brezplačno vozilo od 10. do 18. ure. Maister bo na obeh pokopališčih vozil po glavnih poteh in ustavljal na petih stalnih postajnih točkah. Obe pokopališči bosta v noči s sobote na nedeljo ostali odprti, v nedeljo pa ju bodo zaprli opolnoči.

Celje

Prav tako bo prometna ureditev na javnih cestah na območju pokopališč v soboto in nedeljo spremenjena v Mestni občini Celje. V tem času bo na območju celjskega mestnega pokopališča in pokopališča Teharje spremenjen način parkiranja, zagotovili pa bodo tudi izredne vožnje javnega mestnega prometa. Avtobusna proga bo v času spremembe prometne ureditve v nedeljo potekala po trasi Hudinja-Nova vas-Lava-železniška postaja-Breg-Polule-Skalna klet-Teharska po Mirni poti na pokopališče in s pokopališča po Kolškovi.

Koper

Mestna občina Koper bo tudi letos skupaj z Arrivo kot izvajalko avtobusnega potniškega prometa zagotovila brezplačen avtobusni prevoz do pokopališča Škocjan. Obiskovalci pokopališča bodo lahko poleg tega brezplačno parkirali na bližnjih parkiriščih.

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Slash
30. 10. 2026 10.31
Maske samo ob gibanju v naravi, da se ne okužimo od kakšne jelke ali tise...
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