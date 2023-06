Konec tedna kolesarski maraton Franja. Katere ceste in ulice bodo zaprte?

Zaradi prve kolesarske preizkušnje so med 8. in 12.30 uro predvidene začasne zapore cest: Ljubljana, Brezovica, Drenov grič, Sinja gorica, Vrhnika, Borovnica, Podpeč, Tomišelj, Brest, Ig, Ižanska cesta, Malnarjeva cesta, Škofljica, Babnogoriška cesta, Hauptmanca, Ižanska cesta, Hladnikova cesta, Opekarska cesta, Trnovski pristan, Krakovski nasip, Zoisova cesta in Slovenska cesta.

Ob 9. uri bo nato v soboto sledil še Medex družinski maraton (21 kilometrov), ob 10. pa Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1500 metrov). Zaradi slednjega so načrtovane kratkotrajne popolne zapore na delih celotne trase za ves promet med 9. in 12. uro. Zaprti bodo vsi priključki na traso.

Med 9. in 17 uro bo tako v nedeljo zaradi maratona oviran promet na relaciji BTC City: Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Povodje-Gameljne–BTC Ljubljana, med 11.00 in 13.00 pa tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi.

Avtocestni izvozi: od 11.30 do 16. ure, bo zaprt avtocestni izvoz Vodice. Obvoz do Vodic bo voden prek avtocestnega priključka Brnik. Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnih izvozov Ljubljana Bežigrad.

Na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprti tudi odseki: Povodje, Gameljne, Črnuški most, Ježica, Dunajska cesta, Dimičeva ulica, Kranjčeva ulica, Rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC.

"Pri Franji gre res za že utečeno izvedbo prireditve, vendar priprave nanjo potekajo praktično vse leto. Že zdaj imamo ideje, dogovore za naslednje leto. Bistvenih novosti ni, razen na trasi Hervisove Barjanke. Dodatno smo vključili občino Škofljica in veseli nas, da se tudi lokalne skupnosti rade priključijo našemu projektu," je pojasnil Penko. Direktor je obenem dodal, da je proračun prireditve med 380 in 400 tisoč evrov.

Maraton Franja predstavlja enega največjih kolesarskih dogodkov tako v Sloveniji kot širše. Športno-rekreativni dogodek je premiero doživel 22. julija 1982 pod vodstvom Zvoneta Zanoškarja in na pobudo Toneta Fornezzija-Tofa in Ivana Winklerja. Leta 2012 pa je postal del svetovne serije maratonov Uci Gran Fondo, ki obsega osem najbolj prestižnih maratonov po svetu.

Organizatorji so sicer prepričani, da bo tudi letošnja izvedba najboljša doslej, potekala bo pod geslom Od Franje do Toura, so sporočili na uradni novinarski konferenci 22. maja.

Na uradni spletni strani so za tekmovalce in spremljevalce dogajanja predstavili tudi nevarne odseke in jih podkrepili s posnetki, s čimer upajo na še večjo varnost dogodka.

Sama trasa bo kolesarje vodila iz Ljubljane proti Vrhniki ter nato do Logatca, Godoviča in Idrije. Od tam pa bo karavana obiskala še Cerkno, Kladje, Sovodenj, Škofjo Loko, Vodice, Povodje, Gameljne in kolesarje prek Črnuč in Ježice vodila nazaj do ciljnega prostora v BTC Cityju.

Na voljo bo tudi nekaj letečih ciljev, in sicer za najhitrejšo žensko in moškega na Brezovici, v Idriji, Poljanah nad Škofjo Loko in v Škofji Loki ter gorski cilj na Kladju. Zmagovalci in zmagovalke dobijo dres in posebno nagrado, so še zapisali organizatorji dogodka. Leteči cilj skozi Poljansko dolino predstavlja poklon Ivanu Tavčarju ob 100. obletnici smrti pisatelja, politika, odvetnika in predsednik prvega slovenskega kolesarskega kluba (Klub slovenskih biciklistov Ljubljana) in njegovemu prispevku k slovenskemu kolesarstvu.

V času velikega maratona bo sicer vse udeležence, ki za vodilnim tekmovalcem ne bodo zaostajali več kot 60 minut, varovala mobilna zapora ceste, v kateri ne bo običajnega prometa na cestah. Tisti, ki bodo zunaj mobilne zapore ceste, bodo morali strogo upoštevati cestno-prometne predpise in voziti po desnem prometnem pasu, na trasi pa bodo srečevali vozila udeležencev v prometu.