Ponekod neurja s točo, že konec tedna temperature nad 30 stopinj Celzija

Na območju Jesenic so v času neurja zabeležili več prijav dogodkov, navajajo pri Upravi za zaščito in reševanje, o škodi in poškodovanih še ne poročajo. Tudi del območja občine Straža je zajelo neurje z močnim dežjem. Meteorna voda je zalila kleti stanovanjskih hiš v Jurki, Rumanji in Vavti vasi. Zalitih je tudi več odsekov cest. Posredujejo gasilci PGD Vavta vas in delavci cestnega podjetja.

Zvečer se bo glavno nevihtno dogajanje preselilo na zahod države, kjer se bodo prav tako lahko pojavili močnejši nalivi s točo. Do sredine noči se bo ozračje povsod umirilo. Začelo se bo jasniti. Bolj oblačno bo ostalo na vzhodu, kjer bo zjutraj spet lahko padlo nekaj kapelj dežja

Jutranje temperature bodo zelo visoke za sredino maja. V večjem delu Slovenije bomo izmerili od 14 do 17 stopinj Celzija. Še za stopinjo ali dve topleje bo ob morju, bolj sveže pa bo na Gorenjskem, kjer bo okoli 11 stopinj Celzija.

Po jutranji sivini se bo jutri dopoldne zjasnilo tudi na vzhodu države. V nadaljevanju dneva bodo sonce občasno zakrivali kopasti oblaki, iz katerih se bo predvsem nad hribi razvilo nekaj ploh in neviht. Zelo toplo in soparno bo. Na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo do 30 stopinj Celzija. V osrednji in jugovzhodni Sloveniji se bo živo srebro ustavilo pri 28 ali 29 stopinjah Celzija. Na severovzhodu in ob morju, kjer bo sredi dneva zapihal maestral, bo okoli 27 stopinj Celzija. Dve stopinji manj bosta v alpskih dolinah.