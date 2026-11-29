Dobra lokacija vam lahko prihrani precej vožnje in omogoči, da več časa namenite dejavnostim, zaradi katerih ste se odpravili na izlet. Nekaterim najbolj ustreza apartma v bližini jezera, drugim nastanitev z dovolj prostora za vso družino, tretji pa iščejo predvsem dobro izhodišče za raziskovanje okolice. Po Gorenjski smo poiskali sedem ponudnikov, pri katerih lahko najdete različne možnosti za oddih, od Bohinja in Selške doline do Bleda in Kranjske Gore.

Bohinj: od jezera do Vogla

Bohinj privablja obiskovalce v vseh letnih časih, pri izbiri nastanitve pa se splača razmisliti, kako nameravate preživljati dneve. Če si želite večkrat peš do jezera, je priročna Stara Fužina, od koder se do obale sprehodite v približno desetih minutah. V bližini so tudi trgovina, restavracija in Planšarski muzej, zato vam za vsak krajši opravek ni treba uporabiti avtomobila.

V Stari Fužini se nahajajo Apartmaji in sobe Žnidar, kjer so na voljo apartmaji za več oseb ter štiri sobe z lastno kopalnico. Takšna izbira omogoča, da nastanitev prilagodite številu gostov in načinu preživljanja počitnic.

Če bi radi raziskovali širšo okolico Bohinja, je ena od možnosti tudi vas Polje, kjer Helenca Fartek, sobodajalka, oddaja tri apartmaje. Bohinjsko jezero je oddaljeno približno tri kilometre, Vogel sedem, avtobusna postaja pa je tik pred hišo. Apartmaji skupaj sprejmejo do deset gostov, zato so zanimivi tudi za večje skupine, denimo dve družini ali prijatelje, ki želijo počitnice preživeti skupaj, a imeti vsak svoj prostor.

Za obiskovalce, ki na Gorenjsko prihajajo z javnim prevozom, je lahko dobra izbira tudi Bohinjska Bistrica. V kraju sta železniška in avtobusna postaja, na voljo pa so tudi trgovine, pekarna in restavracije. Tukaj se nahaja Apartma Bohinjski kotiček, ki sprejme do pet gostov in ima dve spalnici ter raztegljiv kavč. Njegova posebnost je balkon z razgledom na Triglav in okoliške gore.

Med obiskom Bohinja pa si lahko poleg sprehodov in drugih aktivnosti vzamete čas tudi za spoznavanje kulturne dediščine. V Ribčevem Lazu ob znamenitem kamnitem mostu stoji cerkev sv. Janeza Krstnika, katere zgodovina sega v čas pred letom 1300. V njej so ohranjene srednjeveške freske in trije leseni oltarji iz 17. stoletja, z zvonika pa se odpira pogled na jezero in okoliške gore.

Ogled cerkve in zvonika organizira podjetje Sveti Janez Krstnik d.o.o. iz Srednje vasi v Bohinju. Kombinirana vstopnica stane 6 €, otroci do 12. leta imajo brezplačen vstop, za skupine pa je na voljo tudi strokovno vodenje za 40 €. Odpiralni čas je odvisen od sezone, zato ga pred obiskom preverite.

Družinski oddih z dovolj prostora za igro in sprostitev

Pri počitnicah z otroki ni pomembno samo, kaj si boste ogledali, temveč tudi, kako boste preživeli čas v nastanitvi. Kuhinja, v kateri lahko pripravite obrok, dovolj prostora za skupno druženje in vrt, kjer se otroci lahko igrajo, lahko družini precej olajšajo bivanje.

Pri Apartmajih in sobah Žnidar v Bohinju imajo ob hiši vrt z igralom, trampolinom in gugalnico, po dogovoru pa lahko gostje uporabijo tudi vrtno uto za piknik. V ceno so vključeni posteljnina, brisače in končno čiščenje, ob odhodu pa je treba za seboj očistiti le kuhinjo.

Če vas bolj kot bližina turističnih središč privlačita mir in narava, lahko oddih preživite tudi nad Selško dolino. V Selcah, na Svetem Tomažu, se nahajajo Apartmaji Pr' Smolet, ki ponujajo štiri nastanitvene enote, med njimi tudi družinski apartma za pet oseb. Vsak apartma ima svojo kuhinjo, kopalnico in klimatsko napravo, po dogovoru pa so na voljo tudi:

- zajtrk,

- izposoja koles in

- piknik košara.

Okolica ponuja številne možnosti za pohodništvo in kolesarjenje, med drugim izlete na Lubnik in Blegoš, pozimi pa je v bližini tudi smučišče Stari vrh.

Od Bleda do Kranjske Gore: za izlete in večje družbe

Če načrtujete obisk Bleda, ni nujno, da prenočišče poiščete neposredno ob jezeru. Tudi okoliški kraji omogočajo enostaven dostop do priljubljenih znamenitosti, hkrati pa so lahko dobro izhodišče za izlete na Pokljuko ali v Vintgarsko sotesko.

V Gorjah pri Bledu se nahaja Apartments & Rooms Florjana, kjer lahko izbirate med nastanitvami za različno velike skupine. Parom je namenjen studio za dva, za družine in prijatelje pa so na voljo apartmaji za do pet gostov ter družinska soba za štiri osebe. Pri slednji velja upoštevati, da nima polno opremljene kuhinje. Apartmaji in studio imajo teraso, gostom pa je vedno na voljo brezplačno zasebno parkirišče. Blejski grad je oddaljen približno 2,8 kilometra.

Za večje družine in skupine prijateljev, ki jih privlačijo Kranjska Gora, Planica in okoliške gore, pa so lahko dobra izbira Rateče. Tam se nahaja JM Alpine Apartments, kjer je na voljo družinski apartma s tremi spalnicami. Na 80 kvadratnih metrih so poleg spalnic še dnevna soba s kaminom, popolnoma opremljena kuhinja in terasa z žarom. Prostora je tako dovolj tudi za skupne večere po celodnevnem izletu. Do smučišč v Kranjski Gori je približno deset minut vožnje, v bližini pa so še Planica in planiška Velikanka, Zelenci in jezero Jasna. Hišni ljubljenčki v apartmaju niso dovoljeni.