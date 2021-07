Konec tedna na mejnih prehodih 1364 ljudi brez dokazil PCT

Minuli konec tedna na mejnih prehodih 1364 ljudi ni predložilo dokazil o izpolnjevanju pogojev PCT za prehod meje. Policisti so jim izdali obrazce o seznanitvi z ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in postopkom odreditve karantene. Obravnavali so tudi dva primera ponarejenih PCR-testov, so pojasnili na Policiji.

icon-expand 1364 ljudi ni imelo dokazil o izpolnjevanju pogojev PCT. FOTO: Miro Majcen Tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev PCT – prebolevniki, cepljeni, testirani – policisti namreč izdajo obrazce o seznanitvi z ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in postopkom odreditve karantene. Če oseba obrazec podpiše, se njeni podatki posredujejo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki vodi evidenco o karanteni. Če pa izjave ne podpiše, se podatki pošljejo ministrstvu za zdravje, ki izda odločbo o karanteni na domu, so pojasnili na Generalni policijski upravi. V Sloveniji se je namreč v četrtek začel uporabljati nov odlok o prehajanju meje, ki ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v državo. V Slovenijo lahko po novem vstopijo vsi, ki predložijo dokazilo o negativnem PCR- ali hitrem testu na novi koronavirus, pri čemer PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa ne starejši od 48 ur. Veljajo tudi potrdila o prebolelosti, ki niso starejša od šestih mesecev, potrdila o cepljenju proti covidu-19 in potrdila o cepljenju za prebolevnike. Tisti, ki dokazil ne predložijo, morajo v desetdnevno karanteno. Ta se lahko prekine peti dan z negativnim PCR-testom. Tujcem brez prebivališča v Sloveniji se vstop v državo dovoli, a se jih napoti v karanteno, če dokažejo, da imajo zagotovljen prostor, kjer bodo prestajali karanteno; če tega nimajo, se jim vstopa v Slovenijo ne dovoli. Tudi zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev za vstop in izstop iz države je bil konec tedna močno povečan promet na večini mejnih prehodov s Hrvaško, vozniki so ponekod za prestop meje čakali tudi več kot dve uri. icon-expand