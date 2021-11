Jutri temperature pod ničlo, konec tedna možne snežinke

Danes in jutri nas najprej čakata dva lepa dneva brez padavin. "Jutri bo modrina neba zelo izrazita, ker bo nad nami suha zračna masa. Oblaki na nebu bodo prej izjema kot pravilo. Po mrzlem jutru bo tudi popoldne v večjem delu države le okoli 5 stopinj," je napovedal Rok Nosan. Ob tem je izpostavil, da bo jutrišnje jutro prineslo temperature pod nič stopinj Celzija tudi prestolnici in nekaterim območjem na Primorskem, kar bo prvič v letošnji jeseni. "Jutri zjutraj bo sicer v večjem delu Slovenije od minus pet do nič stopinj Celzija, v mraziščih tudi do minus deset," je dodal.