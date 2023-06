Konec tedna poostren nadzor voznikov: za volan brez drog in alkohola

Skoraj vsaka 10. prometna nesreča se zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Policija prisotnost pijanih voznikov na cestah poskuša zmanjšati tudi z nacionalnimi preventivnimi akcijami, v ponedeljek se je začela prva v tem letu. Trajala bo do nedelje.

Policisti bodo v noči iz sobote na nedeljo v okviru akcije izvedli tudi maraton nadzora nad psihofizičnim stanjem voznikov. Takrat bodo na več lokacijah po državi preverjali, če so vozniki za volan sedli pijani ali pod vplivom drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc.

Uživanje alkohola in drog namreč pomembno vpliva na sposobnost vožnje. Kot opozarjajo policisti, že prvi popiti kozarec pijače upočasni zmožnost zaznavanja, presoje in reakcijski čas voznika. "Da ne bi vse življenje obžalovali enega samega trenutka nepremišljenosti, bodite odgovorni in se udeležbi v prometu pod vplivom alkohola in drog odpovejte," pozivajo.