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Slovenija

Zaradi investicijskih del popolna zapora ljubljanske železniške postaje

Ljubljana, 02. 07. 2026 14.02 pred 22 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Gradbena dela

Zaradi obsežnih investicijskih del v okviru nadgradnje ljubljanskega železniškega vozlišča na Slovenskih železnicah v soboto in nedeljo napovedujejo popolno zaporo osrednjega dela železniške postaje Ljubljana ter obsežnejše nadomestne avtobusne prevoze.

V soboto, 4. julija, in nedeljo, 5. julija, na osrednje perone postaje Ljubljana ne bo prihajal in odhajal noben vlak. Železniški promet bo prilagojen tudi po vsej Sloveniji. 

Potnikom zato na Slovenskih železnicah svetujejo, da svojo pot načrtujejo pravočasno, saj bodo za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana, na ploščadi ob tiru 1.

"Potnikom priporočamo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in pri načrtovanju poti upoštevajo spodaj navedene spremembe," so še zapisali na Slovenskih železnicah. 

Obsežna investicijska dela na ljubljanski železniški postaji
Obsežna investicijska dela na ljubljanski železniški postaji
FOTO: Bobo

Pri katerih voznih redih bo prišlo do sprememb?

Na progi Ljubljana–Kamnik Graben bo na relaciji Ljubljana–Ljubljana Šiška in obratno organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ta bo vzpostavljen že za dva večerna vlaka v petek ter za vse vlake na tej relaciji v soboto naslednji dan. 

Na progi Ljubljana–Jesenice–Beljak bo za vse povezave v soboto in nedeljo organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Ljubljana Vižmarje in obratno. Nočni vlak EN 414/415 bo vozil po obvozni poti Zidani Most–Maribor–Gradec.

Za vse vlake proti Primorski bo na relaciji Ljubljana–Borovnica in obratno v soboto in nedelo prav tako organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Vlaki proti Štajerski na progi Ljubljana–Zidani Most–Maribor / Dobova bodo vozili do oziroma z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tiri 95, 96, 97 in 98). Za del povezav bo na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Tudi ti avtobusi bodo vozili s ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.

Potnikom na Slovenskih železnicah svetujejo, da svojo pot načrtujejo pravočasno, saj bodo za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno.
Potnikom na Slovenskih železnicah svetujejo, da svojo pot načrtujejo pravočasno, saj bodo za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno.
FOTO: Bobo

Za potnike v tranzitu, ki se bodo ta konec tedna z vlakom pripeljali do Ljubljane in bodo pot nato nadaljevali proti Jesenicam ali Divači oziroma v obratni smeri, bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz takoj po izstopu z vlaka na začasnih peronih (tiri 95, 96, 97 in 98).

Za vse sezonske vlake (oziroma nočne vlake iz Budimpešte in Varšave ter obratno), ki bodo ta konec tedna vozili do Kopra oziroma Reke, bo organiziran direkten nadomestni avtobusni prevoz. Potnike ob tem opozarjamo, da bodo nadomestni avtobusni prevozi na obeh relacijah vozili direktno in ne bodo ustavljali na vmesnih postajah. Prilagojeni vozni red nadomestnega prevoza na relaciji Ljubljana–Koper je dostopen na tej spletni povezavi. S klikom na to spletno povezavo najdete tudi prilagojeni vozni red nadomestnega avtobusnega prevoza na relaciji Ljubljana–Reka / Rijeka.

V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.

V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki sicer velja že od sredine decembra. Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov sproti objavljajo na spletni strani Slovenskih železnic – Potniški promet ter na drugih uradnih komunikacijskih kanalih Skupine SŽ.

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KOMENTARJI1

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asdfghjklč
02. 07. 2026 14.43
Lepo je graditi na državne stroške. Kako lahko ena lublada, ki je daleč najbolj zadolžena občina v Sloveniji, gradi take projekte, kot je železniška postaja? Kaj pa kakšna druga mesta? recimo v Kranju sploh nimajo glavne avtobusne postaje, pa še tisto, kar je, ne "glavni" avtobusni postaji podobno ... isto v drugih mestih po sloveniji. Je pa res, da tako lepe in prostorne avtobusne postaje, kot jo ima Maribor, nikjer v sloveniji ni in je ne bo. Problem je samo, da se zdaj več ne splača graditi tako velikih postaj, ker avtobusi so nepraktični, predvsem za kraje izvem mest in predmestij, pa vsi se že radi vozijo z avtom. Kaj ti bo avtobus, ko pa se domov voziš najmanj 10 minut dlje, pa še enkrat na dve ali tri ure pelje avtobus ... No, ja .. mogoče bodo glavne avtobusne postaje, kakršna je v Kranju, še kako praktične.
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