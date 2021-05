Konec tedna povečano število vojaških vozil na naših cestah

Prihodnji teden bo na območju Črnega Kala potekala mednarodna vojaška vaja, zato v Slovenski vojski opozarjajo voznike, naj bodo konec tedna na relaciji iz smeri Karavank in Cerkelj ob Krki proti Črnemu Kalu previdni in strpni, saj bo na cesti povečano število vojaških vozil.

V soboto, 8. maja, se bodo na območju Črnega Kala začele priprave na mednarodno vojaško vajo Zvezdni vitez 2021, ki bo med 10. in 21. majem potekala na območju Slovenije, Grčije, Hrvaške in Italije. Na vaji se bodo skupaj urili pripadniki pehote, zračne obrambe, mornarice in letalstva vojsk Albanije, Grčije, Hrvaške, Italije, Slovenije in Združenih držav Amerike.

icon-expand Konec tedna bo na naših cestah povečan promet vojaških vozil. FOTO: Damjan Žibert

Kot so sporočili iz generalštaba SV, bo v Sloveniji vaja na območju Črnega Kala potekala med 10. in 16. majem, tam pa bodo razmeščene enote zračne obrambe Slovenske vojske in Združenih držav Amerike. Na letališču Cerklje ob Krki bo glavno poveljstvo zavezništva za izvedbo vaje, kjer bo tudi baza helikopterjev ameriškega letalstva, ki bodo med 17. in 22. majem sodelovali tudi pri vaji Jadranski udar. Po scenariju vaje bodo enote zračne obrambe zagotavljale varovanje zračnega prostora zavezniških sil na območju delovanja ter preverile medsebojno povezljivost sistemov zračne obrambe kratkega in dolgega dosega. Med vajo bodo potekali občasni preleti letalnikov slovenske in ameriške vojske. Strpno na cesti V soboto in nedeljo, 8. in 9. maja, bo tako povečan promet vojaških vozil iz smeri Karavank in Cerkelj ob Krki proti Črnemu Kalu, v petek in soboto, 14. in 15. maja, pa od Črnega Kala proti Cerkljam ob Krki.

Prometnoinformacijski center pa opozarja, da bo od sobote od 7. ure dalje zaradi popravila vozišča zaprt vozni pas od Vrhnike proti Ljubljani, ki bo ostal zaprt do nedelje, predvidoma do 15. ure. Možni so zastoji. Od 20. ure danes pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj pa bo zaradi vzdrževalnih del zaprta avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprti bodo tudi uvoz na avtocesto proti Mariboru na priključku Blagovica, priključek Trojane proti Mariboru v celoti ter uvoz na priključku Trojane proti Ljubljani. Obvoz bo na relaciji Blagovica–Vransko urejen po vzporedni regionalni cesti. Vozite previdno.