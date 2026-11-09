Konec tedna prehod hladne fronte: meja sneženja se bo spuščala

Območje visokega zračnega tlaka nad vzhodno Evropo, ki je vplivalo na vreme v Sloveniji, počasi slabi, obsežno ciklonsko območje pa vztraja nad Atlantikom, pojasnjujejo na Arsu. Z jugozahodnimi vetrovi bo k nam začel dotekati bolj vlažen zrak, ki bo poleg oblačnosti že v začetku tedna prinesel nekaj padavin.

Proti večeru se bo na Primorskem začel pojavljati rahel dež, padavine pa se bodo ponoči občasno širile tudi v notranjost države. Torek in sreda bosta oblačna, ponekod bo še deževalo.

Ob približevanju ciklona se bo v četrtek jugozahodni veter v višinah nekoliko okrepil in postopno obračal v bolj južno smer. Dež se bo razširil nad večji del države, le na severovzhodu bo predvidoma ostalo suho.