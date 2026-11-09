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Slovenija

Konec tedna prehod hladne fronte: meja sneženja se bo spuščala

Ljubljana, 09. 11. 2026 16.00 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Deževno vreme v Ljubljani

V tem tednu nas čaka sprememba vremenskega vzorca, napovedujejo na Arsu. Do srede bo vreme precej umirjeno z občasnimi padavinami, v drugi polovici tedna pa bo Slovenijo prešla hladna fronta z obilnimi padavinami. Meja sneženja se bo spuščala.

Območje visokega zračnega tlaka nad vzhodno Evropo, ki je vplivalo na vreme v Sloveniji, počasi slabi, obsežno ciklonsko območje pa vztraja nad Atlantikom, pojasnjujejo na Arsu. Z jugozahodnimi vetrovi bo k nam začel dotekati bolj vlažen zrak, ki bo poleg oblačnosti že v začetku tedna prinesel nekaj padavin.

Proti večeru se bo na Primorskem začel pojavljati rahel dež, padavine pa se bodo ponoči občasno širile tudi v notranjost države. Torek in sreda bosta oblačna, ponekod bo še deževalo.

Ob približevanju ciklona se bo v četrtek jugozahodni veter v višinah nekoliko okrepil in postopno obračal v bolj južno smer. Dež se bo razširil nad večji del države, le na severovzhodu bo predvidoma ostalo suho.

Verjetnost padavin
Verjetnost padavin
FOTO: Arso

V noči na petek se bodo padavine ob prehodu hladne fronte okrepile in zajele vso državo. Meja sneženja se bo pri tem spuščala.

Trenutni modelski izračuni kažejo, da bi lahko do konca tedna na jugozahodu padlo okoli 100 mm, v osrednji Sloveniji okoli 50 mm, na vzhodu pa do 25 mm dežja. Glavnina padavin bo padla v četrtek in petek, so še zapisali na Arsu.

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KOMENTARJI3

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peT99
09. 11. 2026 17.12
ne ga biksat no, dokler so v drugi polovici novembra temperature okrog 10 ali pa krepko čez 15 na soncu ne moremo govoriti o "hladni fronti".... 🙂
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0 0
hanzll
09. 11. 2026 17.03
kako hladna fronta?? sej je že zdej mrzloooo
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+3
3 0
Morgoth
09. 11. 2026 17.00
Upam, da čim prej najdejo vlomilca Zlatka.
Odgovori
+3
3 0
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