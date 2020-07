Konec tedna pričakujemo povečan promet, zastoji tudi zaradi del na cestah

Od ponedeljka, 20. julija 2020, do petka, 24. julija 2020, bo zaprt priključek Lesce zaradi obnove voziščne konstrukcije na priključku. Obvoz bo mogoč preko priključkov Radovljica in Lipce.

Že tako počasen promet pa bodo lahko še dodatno upočasnila predvidena dela in zapore, opozarjajo na Darsu in vse voznike prosijo za strpnost v prometu.

Čas dopustov je tudi čas povečanega števila jeklenih konjičkov na naših cestah. Tudi ta konec tedna lahko namreč pričakujemo dolge kolone, ki se bodo vile iz urbanih središč proti turističnim krajem in obratno, predvsem od Avstrije proti Hrvaški, saj se začenjajo počitnice v delu Nemčije in na Nizozemskem.

Predvidoma do sredine oktobra 2020 bo na odsekih južne ljubljanske obvoznice A1 in dolenjske avtoceste A2 med priključkom Ljubljana jug (Dolenjska c.) in Šmarjem - Sapom vzpostavljena zapora odstavnega pasu zaradi graditve suhega zadrževalnika Malence. Odstavna pasova bosta tako na krajši razdalji zaprta po izvozu iz predora Debeli hrib iz smeri Grosuplja proti Ljubljani ter na drugi polovici avtoceste, od uvoza Ljubljana jug (Dolenjska c.) proti predoru Debeli hrib oz. Grosuplju. Zapori odstavnih pasov sta potrebni zaradi omogočanja varnega uvoza na gradbišče oz. izvoza z njega.

Predvidoma do konca meseca avgusta bo promet na odseku avtoceste A2 med Drnovim in Čatežem potekal po eni od polovic avtoceste, kjer bo urejen po enem pasu v vsako smer vožnje, zaradi preplastitve cestišča na drugi polovici avtoceste.

Do konca meseca julija bo promet na odseku avtoceste A1 med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani potekal po dveh začasnih pasovih zaradi sanacije plazu.

Pomurska avtocesta

Predvidoma do 30. oktobra bo potekala obnovo 11,2 km smernih vozišč pomurske avtoceste na odsekih med Mursko Soboto in Turniščem. Poleg avtoceste bodo obnovljeni tudi objekti na njej ter priključka Murska Sobota in Lipovci (več informacij). Trenutno sta v obeh smereh vožnje zaprta prehitevalna pasova, priključek Lipovci pa je v celoti zaprt za promet. V območju zapore velja omejitev hitrosti 60 km/h.

Primorska avtocesta

Od 16. do 23. julija 2020 bosta na odsekih avtoceste A1 med Kozino in Koprom pred predoroma Kastelec in Dekani zaprta prehitevalna pasova zaradi del na nadgradnji hidratantnega omrežja, v istem obdobju bo na omenjenih odsekih tudi več vzdrževalnih zapor zaradi izvajanja košnje ob avtocesti in pometanja vozišča.

Obalna hitra cesta

Do 30. septembra 2020 bo na hitri cesti H6 zaprt uvozni krak priključka Slavček v smeri proti Izoli. Zapora je izvedena zaradi povečanja pretočnosti na hitri cesti H5, v Kopru in na glavni cesti G1-11 v času turistične sezone.