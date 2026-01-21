Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Konec tedna prinaša padavine in možnost snega v notranjosti

Ljubljana, 21. 01. 2026 11.50 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
Ne.M.
Močno dežuje tudi v prestolnici

Arso napoveduje ob koncu tedna prihod dveh vremenskih motenj. V soboto bodo padavine, predvsem dež, zajele zahodne in deloma osrednje predele, medtem ko se bodo v nedeljo padavine čez dan krepile in postopno zajele vso Slovenijo, proti večeru bo predvidoma nekaj južnega snega lahko zapadlo v večjem delu notranjosti.

"Po nekaj mrzlih in suhih dneh pričakujemo ob koncu tedna vpliv dveh vremenskih motenj. Prva bo na vreme pri nas vplivala v noči na soboto in v soboto dopoldne, druga pa v nedeljo čez dan in v noči na ponedeljek," so sporočili z Arso.

Prva bo padavine predvidoma prinesla predvsem krajem v zahodni in deloma osrednji Sloveniji. Snežilo bo le na območju Julijskih Alp (vse do višje ležečih dolin), sicer pa bo na Primorskem, Notranjskem, v osrednjih krajih in nižinskem delu Gorenjske deževalo. Sprva bo po neprevetrenih dolinah možno tudi nekaj poledice.

V nedeljo proti večeru bo predvidoma nekaj južnega snega lahko zapadlo v večjem delu notranjosti.
V nedeljo proti večeru bo predvidoma nekaj južnega snega lahko zapadlo v večjem delu notranjosti.
FOTO: Damjan Žibert

V nedeljo se bo našim krajem iznad Sredozemlja približalo ciklonsko območje. Padavine se bodo čez dan krepile in postopno zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini med 500 in 800 m, a se bo postopno spuščala in proti večeru bo predvidoma nekaj južnega snega lahko zapadlo v večjem delu notranjosti. Sneženje bo predvidoma ponehalo v noči na ponedeljek.

"Opisani pričakovani razvoj vremena temelji na izračunih ECMWF (Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi), izračuni drugih meteoroloških centrov pa so nekoliko drugačni, zato je sama napoved še do neke mere nezanesljiva in se lahko v prihodnjih dneh tudi spremeni," so še zapisali na Arso.

vreme sneg dež

Slovenska častnika na Grenlandijo konec tedna

Prvaki NSi, SLS in Fokus podpisali sporazum o sodelovanju

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
21. 01. 2026 13.31
Pravilna napoved kot vedno.
Odgovori
0 0
Clovek_002
21. 01. 2026 12.58
Vreme je vreme, ni motnje, če je sneg pozimi.
Odgovori
0 0
jajek
21. 01. 2026 12.53
Vremenarji pišete za štiri dni naprej, kakšno bo vreme, za Italijo pa pišete za dva dni nazaj.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
21. 01. 2026 12.52
Še malo, pa mi bo žal, da nisem kupil snežne freze.
Odgovori
0 0
NeXadileC
21. 01. 2026 12.26
Jaz mam novo lopato, ful avtomatik.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Norveški as pričakuje deklico
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
V morju sta se predala strasti
V morju sta se predala strasti
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469