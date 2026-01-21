Konec tedna prinaša padavine in možnost snega v notranjosti

"Po nekaj mrzlih in suhih dneh pričakujemo ob koncu tedna vpliv dveh vremenskih motenj. Prva bo na vreme pri nas vplivala v noči na soboto in v soboto dopoldne, druga pa v nedeljo čez dan in v noči na ponedeljek," so sporočili z Arso.

Prva bo padavine predvidoma prinesla predvsem krajem v zahodni in deloma osrednji Sloveniji. Snežilo bo le na območju Julijskih Alp (vse do višje ležečih dolin), sicer pa bo na Primorskem, Notranjskem, v osrednjih krajih in nižinskem delu Gorenjske deževalo. Sprva bo po neprevetrenih dolinah možno tudi nekaj poledice.