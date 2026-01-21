Konec tedna prinaša padavine in možnost snega v notranjosti

"Po nekaj mrzlih in suhih dneh pričakujemo ob koncu tedna vpliv dveh vremenskih motenj. Prva bo na vreme pri nas vplivala v noči na soboto in v soboto dopoldne, druga pa v nedeljo čez dan in v noči na ponedeljek," so sporočili z Arso.
Prva bo padavine predvidoma prinesla predvsem krajem v zahodni in deloma osrednji Sloveniji. Snežilo bo le na območju Julijskih Alp (vse do višje ležečih dolin), sicer pa bo na Primorskem, Notranjskem, v osrednjih krajih in nižinskem delu Gorenjske deževalo. Sprva bo po neprevetrenih dolinah možno tudi nekaj poledice.
V nedeljo se bo našim krajem iznad Sredozemlja približalo ciklonsko območje. Padavine se bodo čez dan krepile in postopno zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini med 500 in 800 m, a se bo postopno spuščala in proti večeru bo predvidoma nekaj južnega snega lahko zapadlo v večjem delu notranjosti. Sneženje bo predvidoma ponehalo v noči na ponedeljek.
"Opisani pričakovani razvoj vremena temelji na izračunih ECMWF (Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi), izračuni drugih meteoroloških centrov pa so nekoliko drugačni, zato je sama napoved še do neke mere nezanesljiva in se lahko v prihodnjih dneh tudi spremeni," so še zapisali na Arso.
