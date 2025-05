Poletje trka na vrata: konec tedna do 30 stopinj Celzija

Zbudili smo se v sončno jutro z nekaj megle po nekaterih nižinah. V alpskih dolinah je bilo ob sončnem vzhodu približno 5 stopinj Celzija, po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije ter na Goriškem so termometri pokazali od 8 do 11 stopinj, še kakšna stopinja več je bila ob morju.

Popoldne bo topleje. V večjem delu Slovenije bodo termometri pokazali od 21 do 25 stopinj. Še kakšna stopinja več bo na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in na Goriškem, napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.

Oblačnost bo v drugi polovici dneva naraščala, proti večeru nas bo od severa prešel pas ploh in neviht. Te se bodo glede na napovedi agencije za okolje (Arso) zvečer in v prvem delu noči prehodno razširile nad večji del Slovenije. Ponekod bo zapihal šibak do zmeren veter severnih smeri.

V drugem delu noči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Proti jutru bo po nekaterih nižinah znova nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju do 14 stopinj Celzija.