Slovenija

Konec tedna sončen in vroč, nato prihaja dež

Ljubljana, 29. 05. 2026 16.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
dežniki

Pred nami sta dva zelo lepa in topla dneva, nato pa se obeta sprememba vremena. Nad našimi kraji je trenutno še območje visokega zračnega tlaka, zato danes in jutri pričakujemo precej sonca, od nedelje naprej pa bo ozračje postopno postajalo bolj nestabilno, napoveduje Agencija RS za okolje.

Najvišja dnevna temperatura bo danes ob večinoma jasnem vremenu od 25 do 29 stopinj Celzija.

Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Jutro bo sicer podobno sveže kot danes, z najnižjimi temperaturami od 7 do 14, ob morju z okoli 15 stopinjami Celzija. Tudi sobota bo – podobno kot danes – sprva jasna, sredi dneva in popoldne bo nekoliko več koprenaste oblačnosti. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 27 do 30 (tudi 31) stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nedeljo bo dopoldne sprva večinoma jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne se bodo predvsem v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte.

Od ponedeljka dalje kaže na bolj spremenljivo in nestabilno vreme. Pojavljale se bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, hkrati pa se bo nekoliko ohladilo.

vreme napoved Arso dež

Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Tako bo zmagovalka Kmetije porabila 50 tisoč evrov
Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Ujeli so ju na castingu
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Najprej šok, nato olajšanje: zadnji dnevi prenove so vse obrnili na glavo
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
Kotlina
