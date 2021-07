Konec tedna bo v znamenju neviht in krajevnih nalivov

V noči na soboto bodo predvsem vzhodno polovico Slovenije zajele obilne padavine, ki se bodo s krajšimi prekinitvami nadaljevale do ponedeljkovega jutra. Ob nevihtah z močnejšimi nalivi bo lahko lokalno v le 48 urah padlo tudi nad 100 litrov dežja na kvadratni meter, kar je skoraj toliko, kot ga tu običajno pade v celem mesecu skupaj. Takšna količina padavin v tako kratkem času pa lahko kljub trenutnemu sušnemu stanju povzroči težave.

Meteorološko poletje se je z današnjim dnem prevesilo v drugo polovico, ki nam bo že na začetku prinesla občutnejšo spremembo vremena. Prvo polovico poletja je zaznamoval zelo ustaljen vremenski vzorec. Medtem ko je nad vzhodni del Evrope, vključno z našimi kraji, pogosto dotekal vroč zrak iznad severne Afrike, ki se je širil še daleč proti severu celine, celo v območje polarnega kroga, je bila zahodna polovica Evrope pod vplivom občutno hladnejšega severnoatlantskega zraka in nestabilnega vremena. Meja med obema zračnima masama, med katerima je okoli 15 stopinj Celzija razlike, je v preteklih dneh in tednih valovila nad srednjeevropskimi državami, kjer je bilo posledično na voljo ogromno energije za razvoj zelo močnih neviht.

Medtem so naše kraje fronte z nevihtami v prvi polovici meteorološkega poletja pogosto dosegle zelo oslabljene. Padavinski primanjkljaj je velik predvsem v vzhodnem delu Slovenije, kjer od prvega junija do danes marsikje ni padla niti četrtina povprečnih padavin, kar je ob visokih temperaturah in posledično povečanem izhlapevanju močno izsušilo vrhnji sloj tal.

Prihaja občutnejša sprememba vremena V minuli noči se je ciklon, ki ga v višinah spremlja hladen in nestabilen zrak, iznad zahodne Evrope pomaknil na južno stran Alp. Ob koncu tedna bo njegovo središče nad srednjim Jadranom, kar nam obeta 48 ur pestrega vremenskega dogajanja. Predvsem vzhodno polovico Slovenije bodo v noči na soboto zajele obilne padavine, ki se bodo s krajšimi prekinitvami nadaljevale do ponedeljkovega jutra. Pred občutno spremembo nas čaka še en vremensko umirjen dan. Sredi dneva in popoldne bo nad osrednjim in severnim delom države nastalo le nekaj manjših ploh ali neviht. Ob prevladujočem oblačnem vremenu in severnem vetru bo k nam v primerjavi s preteklimi dnevi že dotekal nekoliko hladnejši zrak. V večjem delu Slovenije popoldanske temperature ne bodo presegle 23 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo na severovzhodu države, kjer bo okoli 25, in na Primorskem, kjer se bo ob šibki burji ogrelo do 28 stopinj Celzija.

icon-expand Ob koncu tedna bodo naši kraji na obrobju višinskega jedra hladnega zraka, kar bo ob okrepljenem severovzhodnem vetru predvsem vzhodnemu delu Slovenije prineslo večjo količino dežja. FOTO: pivotalweather.com

Najbolj deževna bo sobota Zvečer in v prvem delu prihajajoče noči bo večinoma suho, v drugem delu noči pa bodo vzhodne kraje zajele padavine, ki se bodo dopoldne počasi širile proti zahodu države. Jutri sredi dneva bo prehodno deževalo v večjem delu Slovenije, nastajale bodo tudi nevihte z lokalno močnejšimi nalivi. Razmere bodo torej bolj jesenske kot poletne, za kar bo poleg dežja poskrbel tudi okrepljen severni do severovzhodni veter. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine slabele in marsikje ponehale. Ponekod se bo za krajši čas tudi delno zjasnilo, a že zvečer se bo, kot vse kaže, od jugovzhoda nad naše kraje pomikal nov pas dežja. V večjem delu Slovenije bodo jutrišnje najvišje dnevne temperature le malo nad 20 stopinj Celzija. Precej topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 28 stopinj Celzija.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com

V noči na nedeljo in v nedeljo čez dan bo na zahodu delno oblačno in večinoma suho, drugod se bodo še pojavljale padavine, ki pa jih bo nekoliko manj kot v soboto. Najkasneje do ponedeljkovega jutra bo dež povsod ponehal in delno se bo zjasnilo. Nad naše kraje se bo iznad srednje in zahodne Evrope razširilo območje visokega zračnega tlaka, kar pomeni, da nas v prihodnjem tednu spet čaka večinoma sončno vreme s temperaturami od 25 do 30 stopinj Celzija. Padavine ob koncu tedna lahko povzročijo težave Od sobote do ponedeljka zjutraj bo v vzhodni polovici Slovenije padlo od 30 do 80, krajevno lahko tudi nad 100 litrov dežja na kvadratni meter, kar je skoraj toliko, kot ga tu običajno pade v celem mesecu skupaj. Takšna količina padavin v tako kratkem času lahko kljub trenutnemu sušnemu stanju povzroči težave. Pričakuje se močnejši porast manjših rek in hudournikov, ki se lahko ob dolgotrajnejših nalivih tudi razlijejo. V zahodni polovici države bo padavin občutno manj, večinoma od 10 do 30, na Primorskem pa le od 5 do 10 litrov na kvadratni meter.