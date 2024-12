Konec tedna vendarle ne bo tako bel, ko se je sprva pričakovalo

Sicer pa bo po poročanju Agencije za okolje jutri delno jasno z zmerno oblačnostjo, ki bo proti večeru naraščala. Zjutraj in dopoldne bo po kotlinah osrednje Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Nedelja bo oblačna, podobno bo v ponedeljek

V noči na nedeljo se bodo na zahodu in severu začele pojavljati rahle padavine. Na Primorskem se bo krepila burja. V nedeljo bo oblačno, dopoldne bo povečini suho, popoldne pa se bodo padavine od juga krepile in do večera razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

V ponedeljek se bo na Primorskem delno zjasnilo, še bo pihala burja. Drugod bo oblačno, predvsem v vzhodni polovici države bo občasno še rahlo snežilo ali rahlo deževalo.