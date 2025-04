Konec tedna zapore na odseku štajerske avtoceste, pričakujte zastoje

Danes ob 8. uri bo tako na omenjenem odseku promet proti Ljubljani potekal le po enem prometnem pasu. V večernih urah, predvidoma od 20. ure naprej, pa bo uveljavljena popolna zapora avtoceste v smeri proti Mariboru, ki bo trajala do 5. ure zjutraj v soboto. V tem času bo promet proti Mariboru preusmerjen na staro regionalno cesto Celje-Maribor, medtem ko bo promet proti Ljubljani še naprej potekal po enem prometnem pasu, so sporočili iz Darsa.

V soboto bo promet nato urejen tako, da bo v vsako smer na voljo po en prometni pas. Zvečer, predvidoma spet ob 20. uri, pa bo vnovič vzpostavljena popolna zapora avtoceste proti Mariboru, ki bo trajala do 5. ure zjutraj v ponedeljek. Promet proti Ljubljani pa bo nadalje potekal po enem prometnem pasu.

Zapore, do katerih bi moralo priti že minuli teden, a so bile zaradi slabega vremena prestavljene, so potrebne, da bi v tem času delavci postavili vso potrebno signalizacijo za vzpostavitev režima prometnih zapor po sistemu 1+1+1, torej v jutranjih konicah dva prometna pasova proti Ljubljani in eden proti Mariboru, v popoldanskih konicah pa dva prometna pasova proti Mariboru in eden proti Ljubljani.

Nov prometni režim bo vzpostavljen v ponedeljek zjutraj. Med delavniki bo prilagojena ureditev veljala že od zgodnjih jutranjih ur, ob koncih tedna pa bo prometna ureditev prilagojena glede na pričakovane prometne obremenitve. Tak režim bo po napovedih Darsa trajal do poletnih počitnic, torej do konca junija. Dela bodo v tem času potekala v sredinskem ločilnem pasu.

Že v nedeljo bodo medtem začeli veljati tudi prilagojeni vozni redi medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa, ki jih je Družba za upravljanje javnega potniškega prometa skupaj s prevoznikom Nomago prilagodila, da bi omilila zamude na poti v šolo in na delo.