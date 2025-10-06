Konec tedna zaprta Dunajska cesta mimo Gospodarskega razstavišča

Zaradi zagotavljanja varstva v času državnega dogodka na Gospodarskem razstavišču bo konec tedna - od petka zjutraj do ponedeljka zvečer - zaprt del Dunajske ceste med Vilharjevo in Linhartovo cesto iz smeri centra proti Bežigradu, so sporočili s Policije. Pričakovati je zastoje. Vozniki na koncu Vilharjeve sicer bentijo že zdaj, zaradi del pri križišču z Dunajsko so jo zaprli in tako bo ostalo še do srede, 8. oktobra.

Zapora zaradi 71. zasedanja parlamentarne skupščine Zveze Nato bo trajala od petka, 10. oktobra, od 7. ure do ponedeljka, 13. oktobra, do 19. ure.

Dunajska cesta mimo Gospodarskega razstavišča (slika je simbolična) FOTO: Bobo icon-expand

Obvoz za mestni potniški promet (LPP) bo urejen po Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti. Ker v podvozu pod železniško progo na Dunajski cesti trenutno potekajo dela in bo na voljo le en prometni pas (v smeri od centra proti Bežigradu), je na tem delu pričakovati zastoje. Zaradi varovanih kolon vozil, ki bodo potovale na tej relaciji, bodo policisti občasno dodatno zapirali ceste, da bodo zagotovili prosto pot vozilom s spremstvom, sporočajo s Policije.

Med 10. in 13. oktobrom bo v Ljubljani potekalo 71. zasedanje Parlamentarne skupščine Nata. Gre za medparlamentarni forum, kjer poteka dialog o varnostnih, obrambnih ter ekonomskih vprašanjih. Sestavljajo jo poslanci iz 32 držav članic Zveze Nato. Skoraj 300 parlamentarcev bo skupaj s strokovnjaki, visokimi državnimi uradniki in predstavniki obrambnega sektorja razpravljalo o ključnih varnostnih izzivih, s katerimi se danes sooča transatlantsko obrambno zavezništvo, pojasnjujejo v DZ. Plenarno zasedanje bo v ponedeljek.

V primeru zastojev bo zaprt tudi pas za zavijanje levo iz Bleiweisove ceste na Dunajsko cesto.

Povečana bo prisotnost policistov

Pretočnost cestnega prometa bodo poleg rednih patrulj zagotavljali tudi dodatni policisti, ki bodo v času prometnih konic fizično usmerjali promet v posameznih križiščih. Glede na kadrovske zmožnosti bodo skušali zagotavljati čim večjo pretočnost prometa na najbolj obremenjenih odsekih v mestu, na obvoznici in avtocesti. "V primerih, ko križišča ne zmorejo več požirati prometa v vse smeri, se bolj obremenjena smer prometa začasno zaustavi. Takrat se pogosto zgodi, da vozila, ki sicer zapeljejo v križišče pri zeleni luči, ne morejo pravočasno zapustiti križišča ob zamenjavi luči, s čimer zastoj podaljšajo tudi za druge smeri, kjer je sicer pot prosta. V takih primerih policisti ne izklapljajo semaforjev, temveč v križišču nudijo asistenco semaforju – ustavijo vozila, ki imajo sicer zeleno luč, vendar ne bi mogla pravočasno izprazniti križišča. Voznike pozivamo, da ob zastojih v križiščih upoštevajo cestno-prometna pravila in z vozili ne zapeljejo v "polna" križišča ter s tem pripomorejo k boljši pretočnosti prometa," so zapisali na Policiji.

Voznike prosimo za povečano previdnost v križiščih, kjer bodo promet urejali policisti. Pomembno je, da pozorno spremljajo promet in upoštevajo znake policistov, saj ti prevladajo nad siceršnjo prometno signalizacijo. Policijska uprava Ljubljana

Policija: Prosimo za strpnost, potrpežljivost in razumevanje