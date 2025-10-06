Svetli način
Slovenija

Konec tedna zaprta Dunajska cesta mimo Gospodarskega razstavišča

Ljubljana, 06. 10. 2025 17.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , T.H.
Komentarji
7

Zaradi zagotavljanja varstva v času državnega dogodka na Gospodarskem razstavišču bo konec tedna - od petka zjutraj do ponedeljka zvečer - zaprt del Dunajske ceste med Vilharjevo in Linhartovo cesto iz smeri centra proti Bežigradu, so sporočili s Policije. Pričakovati je zastoje. Vozniki na koncu Vilharjeve sicer bentijo že zdaj, zaradi del pri križišču z Dunajsko so jo zaprli in tako bo ostalo še do srede, 8. oktobra.

Zapora zaradi 71. zasedanja parlamentarne skupščine Zveze Nato bo trajala od petka, 10. oktobra, od 7. ure do ponedeljka, 13. oktobra, do 19. ure.&nbsp;

Dunajska cesta mimo Gospodarskega razstavišča (slika je simbolična)
Dunajska cesta mimo Gospodarskega razstavišča (slika je simbolična) FOTO: Bobo

Obvoz za mestni potniški promet (LPP) bo urejen po Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti.

Ker v podvozu pod železniško progo na Dunajski cesti trenutno potekajo dela in bo na voljo le en prometni pas (v smeri od centra proti Bežigradu), je na tem delu pričakovati zastoje.

Zaradi varovanih kolon vozil, ki bodo potovale na tej relaciji, bodo policisti občasno dodatno zapirali ceste, da bodo zagotovili prosto pot vozilom s spremstvom, sporočajo s Policije.

Med 10. in 13. oktobrom bo v Ljubljani potekalo 71. zasedanje Parlamentarne skupščine Nata. Gre za medparlamentarni forum, kjer poteka dialog o varnostnih, obrambnih ter ekonomskih vprašanjih. Sestavljajo jo poslanci iz 32 držav članic Zveze Nato. Skoraj 300 parlamentarcev bo skupaj s strokovnjaki, visokimi državnimi uradniki in predstavniki obrambnega sektorja razpravljalo o ključnih varnostnih izzivih, s katerimi se danes sooča transatlantsko obrambno zavezništvo, pojasnjujejo v DZ. Plenarno zasedanje bo v ponedeljek.

V primeru zastojev bo zaprt tudi pas za zavijanje levo iz Bleiweisove ceste na Dunajsko cesto.

Povečana bo prisotnost policistov

Pretočnost cestnega prometa bodo poleg rednih patrulj zagotavljali tudi dodatni policisti, ki bodo v času prometnih konic fizično usmerjali promet v posameznih križiščih. Glede na kadrovske zmožnosti bodo skušali zagotavljati čim večjo pretočnost prometa na najbolj obremenjenih odsekih v mestu, na obvoznici in avtocesti.

"V primerih, ko križišča ne zmorejo več požirati prometa v vse smeri, se bolj obremenjena smer prometa začasno zaustavi. Takrat se pogosto zgodi, da vozila, ki sicer zapeljejo v križišče pri zeleni luči, ne morejo pravočasno zapustiti križišča ob zamenjavi luči, s čimer zastoj podaljšajo tudi za druge smeri, kjer je sicer pot prosta. V takih primerih policisti ne izklapljajo semaforjev, temveč v križišču nudijo asistenco semaforju – ustavijo vozila, ki imajo sicer zeleno luč, vendar ne bi mogla pravočasno izprazniti križišča. Voznike pozivamo, da ob zastojih v križiščih upoštevajo cestno-prometna pravila in z vozili ne zapeljejo v "polna" križišča ter s tem pripomorejo k boljši pretočnosti prometa," so zapisali na Policiji.&nbsp;

Voznike prosimo za povečano previdnost v križiščih, kjer bodo promet urejali policisti. Pomembno je, da pozorno spremljajo promet in upoštevajo znake policistov, saj ti prevladajo nad siceršnjo prometno signalizacijo. Policijska uprava Ljubljana

Policija: Prosimo za strpnost, potrpežljivost in razumevanje

Policija udeležence poziva tudi, naj se ponovno seznanijo s pomenom znakov, ki jih policisti dajejo udeležencem v cestnem prometu, saj se vozniki včasih zmedejo, ker se fizično urejanje prometa izvaja redkeje.

Na Policiji udeležence v prometu in tamkajšnje prebivalce prosijo za strpnost, potrpežljivost in razumevanje. "Če ste za pot načrtovali uporabo zaprtega dela Dunajske ceste, si pot pravočasno načrtujte po obvozih in se odpravite na pot nekoliko prej, saj lahko zaradi zastojev potovanje traja dlje," , še dodajajo.&nbsp;

Ljubljana promet sprememba prometnega režima
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
06. 10. 2025 18.39
+1
Ali lahko predlagate 10.10., da gremo ven iz Nata, magari z referendumom!
ODGOVORI
1 0
galeon
06. 10. 2025 18.10
+2
Od centra ven je že zdaj samo en pas do GR-ja. Potem bo samo še podaljšan za par 100 m. Sicer me pa za te ne briga. Tretjerazredna tema.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
06. 10. 2025 18.07
+3
A jih je tako strah? Ne morejo mirno spati? Imajo preveč grehov , pa se bojijo. Marš
ODGOVORI
3 0
Magic-G-spot
06. 10. 2025 18.01
+1
Ce bi zdaj bila na oblasti prejsnja vlada bi gonilke ze bile namazane. Levaki so poden od podna. Najslabsa mozna vrsta clovestva.
ODGOVORI
2 1
Beuelin
06. 10. 2025 18.27
+1
Res kulturen komentar. Brez vsebine, samo žaljivke.
ODGOVORI
1 0
Primož Rus
06. 10. 2025 17.33
+4
že ZDEJ JE GROZLJIVO v ZOKILANDU kar se prometa tiče in čedalje bolj GROZLJIVO bo postajalo,ko se bo Zokipalace gradil.....
ODGOVORI
5 1
Stajerc22
06. 10. 2025 17.31
+1
Česa se bojijo? nimajo čiste vesti?
ODGOVORI
5 4
