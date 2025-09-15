Svetli način
Slovenija

Znova poletno vreme? Konec tedna do 29 stopinj Celzija

Ljubljana , 15. 09. 2025 11.56

A.K.
Po torkovi nevihtni fronti in ohladitvi se bo od srede naprej vreme v Sloveniji umirilo. Sredi tedna bodo temperature dosegle okoli 20 stopinj Celzija, konec tedna pa lahko že vse do 29 stopinj Celzija. Pričakuje se pretežno sončno vreme z jutranjo meglo v nižinah, napoveduje Arso.

Med edinim padavinskim dogodkom bo vremensko v tem tednu izstopal torek, ko nas bo prešla hladna fronta in prinesla padavine in ohladitev. Od srede naprej se bo vreme umirilo, iz dneva v dan bo znova topleje. Sreda bo sončna, z jutranjo meglo v kotlinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan postopoma ponehala, napoveduje Arso. 

Danes bo na vzhodu in jugu sončno, drugod pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem ob gorskih pregradah zahodne Slovenije se bodo pojavljale rahle občasne padavine. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija.

Sončen dan
FOTO: Shutterstock

Jutri zjutraj bo še povečini jasno, le na severozahodu se bodo že pojavljale padavine. Dopoldne se bodo tudi na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo sredi dneva počasi širile nad osrednjo, popoldne in zvečer pa bodo zajele vso Slovenijo.

 Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Nekoliko se bo osvežilo, najvišje dnevne temperature se predvsem v severni polovici države ne bodo dvignile nad 20 C. V noči na sredo bodo padavine postopoma ponehale, najkasneje na jugu.

 V celotnem padavinskem dogodku pričakujemo večinoma od 20 do 40 mm padavin, krajevno lahko tudi okoli 50 mm.

Sreda bo sončna, z jutranjo meglo v kotlinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan postopoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 C.

Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija. Druga polovica tedna bo v znamenju mirnega sončnega vremena z nekaj jutranje megle. Najvišje dnevne temperature bodo v četrtek že blizu 25, od petka do nedelje pa kar od 25 do 29 stopinj Celzija.

