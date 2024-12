Konec ugovora vesti za farmacevte

Vlada je predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti potrdila v začetku decembra in ga poslala v državni zbor. Dan kasneje so v koalicijskih strankah SD in Levica ter v poslanski skupini Svoboda opozorili na sporni člen, ki bi uredil ugovor vesti farmacevtov. Ob uveljavitvi člena bi se lahko zgodilo, da bi pacient zaradi ugovora po zdravilo moral v drugo lekarno, so opozorili v koaliciji.

Na ponedeljkovi seji odbora državnega zbora za zdravstvo so v SD zato predlagali črtanje spornega člena, a njihov predlog ni prejel zadostne podpore. Poslanci Svobode in Levice so namreč podprli dopolnilo, ki je sporni člen predrugačilo. Novi predlog je predvideval, da farmacevtski delavci v lekarnah ugovora vesti ne bi mogli uveljavljati. To ureditev so zdaj poslanci Svobode in Levice tudi s podporo poslancev SD nomotehnično še izboljšali, so zapisali v dopolnilu, ki so ga vložili in tudi potrdili.

Farmacevti v lekarnah tako ugovora vesti ne bodo več mogli uveljavljati. Kot razlog, zakaj je sprememba nujna, so koalicijski poslanci izpostavljali tudi primer iz Lendave, ko farmacevtka stranki ni želela izdati kontracepcijskih tablet.