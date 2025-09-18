Konec ujetništva za Mici: iz kletke v Žirovnici odhaja v nemško zatočišče

"Čudovite novice iz Slovenije in VELIKA hvala! Več kot 100.000 vas je podpisalo našo peticijo, s katero smo pozvali slovenske oblasti, naj pomagajo medvedom v zasebnem ujetništvu – in to je spremenilo stvari! Vaši glasovi so bili slišani. Zahvaljujoč vaši veliki podpori bomo kmalu lahko rešili še enega medveda!" so sporočili iz organizacije Four Paws.
Le štiri mesece po premestitvi medveda Felixa se je namreč tudi lastnik medvedke Mici, ki živi v kletki ob restavraciji v Žirovnici, odločil, da jo prostovoljno preda organizaciji Four Paws. Ta je nov dom zanjo našla v njihovem medvedjem zatočišču Müritz v Nemčiji.
Po več kot dveh desetletjih bivanja v kletki tako 24-letna medvedka dobiva novo priložnost za življenje.
- FOTO: 24ur.com
- FOTO: 24ur.com
'Nervozna medvedka, ki kaže znake stiske'
Prejšnji teden je njihova ekipa skupaj z veterinarko in strokovnjakinjo za prostoživeče živali obiskala Mici v Sloveniji. Pregledali so jo, jo cepili in ji dali dovoljenje za premestitev, ki ji bo spremenila življenje. "Z veseljem potrjujemo, da je Mici primerna za transport in polna energije," je povedala Szilvia Kalogeropoulu z Veterinarske univerze na Dunaju.
Opozorila je, da ji je izpostavljanje gostom restavracije povzročalo veliko stresa. "Mici je izredno nervozna medvedka in kaže očitne znake stiske, ko se ljudje približajo njeni ogradi," je dodala.
V Müritz jo bodo preselili sredi novembra. "Mici bo kmalu zaživela v ograjenem prostoru, ki ji bo nudil dovolj možnosti za umik in okrevanje v bolj naravnem okolju. Zahvaljujemo se pristojnim organom za njihovo podporo in čestitamo njenemu lastniku za to odločitev v dobrobit živali."
V ujetništvu ostaja le še medved Tim
Ob tem pa so v organizaciji Four Paws opozorili še na Tima, ki bo zdaj postal zadnji medved v Sloveniji, ki je še vedno v neprimerni oskrbi v nelicenciranem živalskem vrtu Zoopark Rožman. Timovega lastnika zato pozivajo, naj sledi temu zgledu in mu zagotovi nujno potrebno, tej divji vrsti primerno oskrbo tako, da ga preda organizaciji.
"Po letih zagovorništva in kampanj za slovenske medvede se bo žalostno poglavje zasebnega zadrževanja medvedov v Sloveniji končalo. Zahvaljujemo se slovenskim oblastem in lastniku Mici, da so omogočili njeno rešitev. Mici bo končno lahko zaživela medvedu vredno življenje in prejela vrsti primerno oskrbo v Bear sanctuary Müritz. Ekipa se že pripravlja na njen prihod v nov, trajen dom," so besede Patricie Tiplea, ki je odgovorna za načrtovanje in izvedbo reševanj pri Four Paws, povzeli v društvu AniMa.
Spomnimo
Organizacija Four Paws si že od jeseni 2022 prizadeva za rešitev petih medvedov iz neprimernega zasebnega zadrževanja v Sloveniji. Leta 2024 je javna kampanja prejela izjemno podporo – več kot 100.000 ljudi po vsem svetu se je pridružilo pozivu k prenehanju trpljenja medvedov v kletkah ob restavracijah in v zasebnem živalskem vrtu.
Na žalost sta dva medveda, Maša in Mitko, lani poginila. Pomemben mejnik je bil dosežen maja letos, ko je bil uspešno rešen Felix, 34-letni samec, ki je bil preseljen iz restavracije v Kočevju v zatočišče Bear sanctuary Arbesbach v Avstriji.
Po nedavnih spremembah Zakona o zaščiti živali v Sloveniji je zasebno zadrževanje medvedov v celoti prepovedano. Da bi tudi Tim čim prej prejel nujno potrebno, vrsti primerno oskrbo, organizacija Four Paws poziva njegovega lastnika, naj ne odlaša in ga prostovoljno preda že zdaj. 22-letni samec trenutno živi v majhni betonski ogradi. Organizacija je že ponudila podporo tako oblastem kot lastniku ter predlagala, da mu omogočijo prihodnost, vredno medveda v enem od svojih zatočišč.
"Bear sanctuary Müritz v Nemčiji je eno od 13 zatočišč za prostoživeče živali in partnerskih projektov, ki jih je organizacija Four Paws ustanovila po svetu za rešene prostoživeče živali. Trenutno zatočišče nudi primeren dom devetim rešenim rjavim medvedom. Zavetišče je bilo ustanovljeno leta 2006 in obsega 16 hektarov z velikimi zunanjimi ograjami, ki ponujajo raznoliko krajino z mešanim gozdom, travniki, gozdnimi jasami, pobočji in naravnim vodnim tokom za medvede," so sporočili iz društva AniMa, kjer se prav tako pridružujejo pozivu lastniku Tima, naj medveda preda.
