Konec ujetništva za Mici: iz kletke v Žirovnici odhaja v nemško zatočišče

Žirovnica/Ljubljana, 18. 09. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 51 minutami

Urša Zupan
6

Štiri mesece potem, ko je po dolgih desetletjih ujetništva svobodo dočakal medved Felix, so se tudi lastniki medvedke Mici, ki živi v kletki ob restavraciji v Žirovnici, odločili, da jo prostovoljno predajo organizaciji Four Paws. Novembra jo bodo preselili v medvedje zatočišče Müritz v Nemčiji, kjer bo 24-letna medvedka dobila novo priložnost za življenje. V ujetništvu tako ostaja le še medved Tim. Organizacija Four Paws lastnika živalskega vrta Zoopark Rožman poziva, naj ga preda.

"Čudovite novice iz Slovenije in VELIKA hvala! Več kot 100.000 vas je podpisalo našo peticijo, s katero smo pozvali slovenske oblasti, naj pomagajo medvedom v zasebnem ujetništvu – in to je spremenilo stvari! Vaši glasovi so bili slišani. Zahvaljujoč vaši veliki podpori bomo kmalu lahko rešili še enega medveda!" so sporočili iz organizacije Four Paws.

Le štiri mesece po premestitvi medveda Felixa se je namreč tudi lastnik medvedke Mici, ki živi v kletki ob restavraciji v Žirovnici, odločil, da jo prostovoljno preda organizaciji Four Paws. Ta je nov dom zanjo našla v njihovem medvedjem zatočišču Müritz v Nemčiji.

Preberi še Zgodovinski trenutek: medved Felix čofota na svobodi, končno v gozdu

Po več kot dveh desetletjih bivanja v kletki tako 24-letna medvedka dobiva novo priložnost za življenje.

'Nervozna medvedka, ki kaže znake stiske'

Prejšnji teden je njihova ekipa skupaj z veterinarko in strokovnjakinjo za prostoživeče živali obiskala Mici v Sloveniji. Pregledali so jo, jo cepili in ji dali dovoljenje za premestitev, ki ji bo spremenila življenje. "Z veseljem potrjujemo, da je Mici primerna za transport in polna energije," je povedala Szilvia Kalogeropoulu z Veterinarske univerze na Dunaju.

Opozorila je, da ji je izpostavljanje gostom restavracije povzročalo veliko stresa. "Mici je izredno nervozna medvedka in kaže očitne znake stiske, ko se ljudje približajo njeni ogradi," je dodala.

V Müritz jo bodo preselili sredi novembra. "Mici bo kmalu zaživela v ograjenem prostoru, ki ji bo nudil dovolj možnosti za umik in okrevanje v bolj naravnem okolju. Zahvaljujemo se pristojnim organom za njihovo podporo in čestitamo njenemu lastniku za to odločitev v dobrobit živali."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V ujetništvu ostaja le še medved Tim

Ob tem pa so v organizaciji Four Paws opozorili še na Tima, ki bo zdaj postal zadnji medved v Sloveniji, ki je še vedno v neprimerni oskrbi v nelicenciranem živalskem vrtu Zoopark Rožman. Timovega lastnika zato pozivajo, naj sledi temu zgledu in mu zagotovi nujno potrebno, tej divji vrsti primerno oskrbo tako, da ga preda organizaciji.

"Po letih zagovorništva in kampanj za slovenske medvede se bo žalostno poglavje zasebnega zadrževanja medvedov v Sloveniji končalo. Zahvaljujemo se slovenskim oblastem in lastniku Mici, da so omogočili njeno rešitev. Mici bo končno lahko zaživela medvedu vredno življenje in prejela vrsti primerno oskrbo v Bear sanctuary Müritz. Ekipa se že pripravlja na njen prihod v nov, trajen dom," so besede Patricie Tiplea, ki je odgovorna za načrtovanje in izvedbo reševanj pri Four Paws, povzeli v društvu AniMa.

Spomnimo

Organizacija Four Paws si že od jeseni 2022 prizadeva za rešitev petih medvedov iz neprimernega zasebnega zadrževanja v Sloveniji. Leta 2024 je javna kampanja prejela izjemno podporo – več kot 100.000 ljudi po vsem svetu se je pridružilo pozivu k prenehanju trpljenja medvedov v kletkah ob restavracijah in v zasebnem živalskem vrtu.

Na žalost sta dva medveda, Maša in Mitko, lani poginila. Pomemben mejnik je bil dosežen maja letos, ko je bil uspešno rešen Felix, 34-letni samec, ki je bil preseljen iz restavracije v Kočevju v zatočišče Bear sanctuary Arbesbach v Avstriji.

Preberi še Iz ujetništva na svobodo: 'Medved Felix je doma'

Po nedavnih spremembah Zakona o zaščiti živali v Sloveniji je zasebno zadrževanje medvedov v celoti prepovedano. Da bi tudi Tim čim prej prejel nujno potrebno, vrsti primerno oskrbo, organizacija Four Paws poziva njegovega lastnika, naj ne odlaša in ga prostovoljno preda že zdaj. 22-letni samec trenutno živi v majhni betonski ogradi. Organizacija je že ponudila podporo tako oblastem kot lastniku ter predlagala, da mu omogočijo prihodnost, vredno medveda v enem od svojih zatočišč.

"Bear sanctuary Müritz v Nemčiji je eno od 13 zatočišč za prostoživeče živali in partnerskih projektov, ki jih je organizacija Four Paws ustanovila po svetu za rešene prostoživeče živali. Trenutno zatočišče nudi primeren dom devetim rešenim rjavim medvedom. Zavetišče je bilo ustanovljeno leta 2006 in obsega 16 hektarov z velikimi zunanjimi ograjami, ki ponujajo raznoliko krajino z mešanim gozdom, travniki, gozdnimi jasami, pobočji in naravnim vodnim tokom za medvede," so sporočili iz društva AniMa, kjer se prav tako pridružujejo pozivu lastniku Tima, naj medveda preda.

KOMENTARJI (6)

medusa
18. 09. 2025 09.46
Bravo!!!Juhuuu!!!SRECNO MICI!!!
ODGOVORI
0 0
zurc
18. 09. 2025 09.36
+0
ko se za medveda bolj sekirajo kot za bolane otroke
ODGOVORI
2 2
medusa
18. 09. 2025 09.46
Zskaj se pa ti ne razdajas za otroke???? Blebetalo!!!
ODGOVORI
0 0
BtpS
18. 09. 2025 09.24
+5
Naj se zadnjega dajo v naravo. Kletka res ni primerrna za medvede ki lomastijo km in km
ODGOVORI
5 0
NIAR
18. 09. 2025 09.13
+9
Naj vzamejo s sabo še medvede z Rakitne.
ODGOVORI
9 0
medusa
18. 09. 2025 09.47
Vse naj vzamejo.Si jih ne zasluzimo!Mi si zasluzimo Rome,migrante in nepridiprave v gozdovih!
ODGOVORI
0 0
