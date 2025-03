Konec ukrepov zaradi kuge drobnice na Madžarskem

V Sloveniji je bilo zaradi pojava bolezni konec januarja 2025 določeno ogroženo območje, ki je obsegalo naselja v občinah Dobrovnik, Hodoš, Kobilje, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci.

"Na tem območju so bili odrejeni ukrepi, ki so med drugim vključevali popis obratov z dovzetnimi živalmi, klinični pregled živali in dodatno vzorčenje. Rezultati vseh preiskav so bili negativni, prav tako v času trajanja vzpostavitve območja in ukrepov ni bilo potrjenih novih izbruhov bolezni na Madžarskem," so dejali na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Rejce kljub temu pozivajo k doslednemu izvajanju varnostnih ukrepov za preprečevanje vnosa bolezni v reje.