Privezovanje psov le še preteklost: visoke globe za kršitelje

S torkom bo privezovanje psov postalo preteklost. Kot pravijo na upravi za varno hrano, gre za pomemben korak tako zaradi občutka svobode živali kot tudi zaradi družbe.
"Seveda se bodo izvajali nadzori tako, kot do sedaj. Opravljajo jih inšpektorji v obliki rednih in izrednih nadzorov," je pojasnil direktor Inšpekcije za varno hrano Fabian Kos.
Čeprav se v organizacijah za zaščito živali s tem strinjajo, pa v društvu Srce za bulle opozarjajo na starejše pse. Zanje predlagajo prehodni zakon. Predsednika društva Simona Mihoriča zanima, kam bodo kmetje in ostali ljudje dali svoje pse: "Dvomim, da bodo šli vsi delati pesjake."
Sprehod mimo nekaterih kmetij razkriva, da so ponekod psi še vedno na verigah.
Govorili smo z več kmeti z obrobja Ljubljane, ki imajo pse še vedno na verigah. Čeprav nihče ni želel pred kamero, pa je bil iz njihovih besed čutiti bes. Pravijo, da je za pse dobro poskrbljeno, da jih večkrat na dan spustijo z verige. Ena od sogovornic je dejala celo, da bodo ta konec tedna za psa zgradili novo uto. Ob tem je bilo slišati, da zakon ni v stiku z realnostjo, prav tako pa so opozorili na tiste pse, ki več ur dnevno preživijo v bloku.
Ključno je vzgajanje psov že od malega
Kot pa pravi eden od kmetov, ki ima svoje tri pse sicer spuščene, je ključno vzgajanje psov že od malega. "Starejši pes nauči mlajšega," je pojasnil Cene. "Razložiti mu moraš, kje je naše, kje je cesta, tam ni tvoje ... Če ga naučiš, psa ni treba imeti na verigi. Imaš pa kakšne izjeme, ko pa tako mora biti. Kot pri ljudeh – eni so taki, drugi pa drugačni," je razložil.
Kot pravijo v društvu Srce za bulle, bi morali najti kompromis. Inšpektor Kos poudarja, da je v ta namen potekalo večletno prehodno obdobje. "Ta argument je dejansko slabo argumentiran. Namen te spremembe je zagotoviti večjo svobodo gibanja živali. Argumentacija, da žival ni navajena svobodnega gibanja, pa po mojem mnenju ne zdrži," je povedal.
Prepoved pa ob tem ne zadeva uporabe povodca. Med sprehodom na javnih mestih morajo biti psi namreč še vedno na vrvici.
