Slovenija

Privezovanje psov le še preteklost: visoke globe za kršitelje

Ljubljana, 07. 11. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Rene Markič
Komentarji
109

Končuje se prehodno obdobje, ki ga predvideva novela zakona o zaščiti živali. Od torka psi, ki so v domačem okolju, ne bodo smeli biti več privezani na verige. Denarna kazen za kršitelje bo znašala med 1100 in 1600 evrov. Čeprav se organizacije za zaščito živali strinjajo, da je odstranitev psov z verig nujna, pa nekatere vendarle skrbi, da omenjena rešitev ne bo povsem rešila težave. Opozarjajo predvsem na starejše pse, ki bi lahko pristali v majhnih kletkah.

S torkom bo privezovanje psov postalo preteklost. Kot pravijo na upravi za varno hrano, gre za pomemben korak tako zaradi občutka svobode živali kot tudi zaradi družbe.

"Seveda se bodo izvajali nadzori tako, kot do sedaj. Opravljajo jih inšpektorji v obliki rednih in izrednih nadzorov," je pojasnil direktor Inšpekcije za varno hrano Fabian Kos.

Čeprav se v organizacijah za zaščito živali s tem strinjajo, pa v društvu Srce za bulle opozarjajo na starejše pse. Zanje predlagajo prehodni zakon. Predsednika društva Simona Mihoriča zanima, kam bodo kmetje in ostali ljudje dali svoje pse: "Dvomim, da bodo šli vsi delati pesjake." 

Sprehod mimo nekaterih kmetij razkriva, da so ponekod psi še vedno na verigah.

Govorili smo z več kmeti z obrobja Ljubljane, ki imajo pse še vedno na verigah. Čeprav nihče ni želel pred kamero, pa je bil iz njihovih besed čutiti bes. Pravijo, da je za pse dobro poskrbljeno, da jih večkrat na dan spustijo z verige. Ena od sogovornic je dejala celo, da bodo ta konec tedna za psa zgradili novo uto. Ob tem je bilo slišati, da zakon ni v stiku z realnostjo, prav tako pa so opozorili na tiste pse, ki več ur dnevno preživijo v bloku.

Ključno je vzgajanje psov že od malega

Kot pa pravi eden od kmetov, ki ima svoje tri pse sicer spuščene, je ključno vzgajanje psov že od malega. "Starejši pes nauči mlajšega," je pojasnil Cene. "Razložiti mu moraš, kje je naše, kje je cesta, tam ni tvoje ... Če ga naučiš, psa ni treba imeti na verigi. Imaš pa kakšne izjeme, ko pa tako mora biti. Kot pri ljudeh – eni so taki, drugi pa drugačni," je razložil.

Kot pravijo v društvu Srce za bulle, bi morali najti kompromis. Inšpektor Kos poudarja, da je v ta namen potekalo večletno prehodno obdobje. "Ta argument je dejansko slabo argumentiran. Namen te spremembe je zagotoviti večjo svobodo gibanja živali. Argumentacija, da žival ni navajena svobodnega gibanja, pa po mojem mnenju ne zdrži," je povedal.

Prepoved pa ob tem ne zadeva uporabe povodca. Med sprehodom na javnih mestih morajo biti psi namreč še vedno na vrvici.

psi prepoved globa povodec
KOMENTARJI (109)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rindingind
07. 11. 2025 19.46
Naš še nikoli ni bil privezan ne zaprt. Pes je zato da hišo pazi ,ko nas ni doma ne pa da je zaprt v kletki.
ODGOVORI
0 0
ata_jez
07. 11. 2025 19.44
Pes ne sme biti privezan. Razen, ko je na sprehodu. Potem pa mora biti privezan. 😁
ODGOVORI
0 0
Pig Brother
07. 11. 2025 19.44
+3
Samo davek na pse lahko reši vse, pa živali ne bodo več trpele, ker jih bodo imeli vestni lastniki, tudi finančno zmožni, da zagotovijo normalno bivanje za živali(pesjak, zavetje itd).
ODGOVORI
3 0
Aleks 85
07. 11. 2025 19.43
-1
Razne civilne iniciative so zaviralci razvoja,ko se nekdo najde in zaradi nekega metuljčka ali žabe onemogoča gradnjo ceste oz avtoceste....jutri se bomo spomnili da moramo vse kače in pajke spustiti iz terarijev
ODGOVORI
0 1
Sandi11
07. 11. 2025 19.42
-1
Ali to zdaj pomeni, da bodo zdaj psi lahko prosto tavali naokrog in napadali ljudi, ki bodo hodili ob cesti?
ODGOVORI
0 1
Shisui
07. 11. 2025 19.42
-2
Ko blokarji delajo pravila za ljudi na podeželju:
ODGOVORI
0 2
Groucho Marx
07. 11. 2025 19.41
+0
Z verigo ne sme biti privezan, kaj pa z vrvico?
ODGOVORI
1 1
rok1211
07. 11. 2025 19.40
+0
zdaj bomo gledali napade, ker ne smejo bit na ketni 😂 bravo
ODGOVORI
2 2
bilythekid321
07. 11. 2025 19.41
+2
ce ne morete psa vzgojiti potem ste tudi vi krivi za napad. samo v razmislek.
ODGOVORI
3 1
Groucho Marx
07. 11. 2025 19.40
+2
Zahtevamo racijo robocopov v naselbinah za vsak nasilen incident!
ODGOVORI
2 0
kick.your-ass
07. 11. 2025 19.40
+1
Spusti psa ko pride inšpektor 😁
ODGOVORI
2 1
medŠihtom
07. 11. 2025 19.39
+3
preverite vsake toliko v črni vasi pri znanem mehaniku ki med drugim obnavlja turbine, bote imeli zaslužka še pa še. kar tam vidiš ne more bit res. nimate daleč, zmigajte se.
ODGOVORI
3 0
Qwerty
07. 11. 2025 19.38
+1
Ko bo koga ugriznil sedaj pes ki je bil leta zavezan, ali pojedel nekaj sosedovih kokoši bo pa ok?
ODGOVORI
2 1
mikiki
07. 11. 2025 19.38
+1
Roma s pestmi nad 15-letnega dijaka: ''Nismo več varni niti pri zdravniku'' to ste odstranili in nas namesto tega gnjavite z verigami in psi sram vas je lahko, narodu se bo spipalo
ODGOVORI
3 2
Qwerty
07. 11. 2025 19.36
+2
Zakaj pa mora bit zavezan ko ga peljes na sprehod? dajmo enakovredne pravila naredit, ce nesme bit zavezan, potem nesme bit zavezan pod nobenim pogojem
ODGOVORI
3 1
rindingind
07. 11. 2025 19.35
+0
Ko jih bodo imeli v naselju zaprte v kletki jih bomo pa tudi mi imeli. Do zdej smo imeli vedno spuščene.
ODGOVORI
1 1
Emil23
07. 11. 2025 19.33
+4
V Zadru na 40 stopinjah leži psica na čolnčku z 3 kvadrati cel dan in jo vsi slikajo, lastnik pa celo kasira. Ko pa kmet priveže psa na ketno in se ta lahko giblje po 200 kvadratih pa ti isti ljudje, ki so slikali psico v Zadru zganja vik in krik...
ODGOVORI
5 1
fljfo
07. 11. 2025 19.32
+1
Spet ščitijo meščane...
ODGOVORI
2 1
ljubitelj
07. 11. 2025 19.30
-4
Katera žival v naravi pa je privezana? Ko pa gres s psom na sorehod mora bit pa privezan na povodcu! Če gledamo naravo tudi tega ne bi smelo biti! V več sranovanjskih objektih je več psov kot ljudi! TI LEVAKI SO ČISTO ZAVOZILI!
ODGOVORI
2 6
mr.poper
07. 11. 2025 19.29
-1
Bolnik pa nabija z nezmanjšanim tempom
ODGOVORI
2 3
