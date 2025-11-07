Privezovanje psov le še preteklost: visoke globe za kršitelje

S torkom bo privezovanje psov postalo preteklost. Kot pravijo na upravi za varno hrano, gre za pomemben korak tako zaradi občutka svobode živali kot tudi zaradi družbe.

"Seveda se bodo izvajali nadzori tako, kot do sedaj. Opravljajo jih inšpektorji v obliki rednih in izrednih nadzorov," je pojasnil direktor Inšpekcije za varno hrano Fabian Kos.

Čeprav se v organizacijah za zaščito živali s tem strinjajo, pa v društvu Srce za bulle opozarjajo na starejše pse. Zanje predlagajo prehodni zakon. Predsednika društva Simona Mihoriča zanima, kam bodo kmetje in ostali ljudje dali svoje pse: "Dvomim, da bodo šli vsi delati pesjake."

Sprehod mimo nekaterih kmetij razkriva, da so ponekod psi še vedno na verigah.

Govorili smo z več kmeti z obrobja Ljubljane, ki imajo pse še vedno na verigah. Čeprav nihče ni želel pred kamero, pa je bil iz njihovih besed čutiti bes. Pravijo, da je za pse dobro poskrbljeno, da jih večkrat na dan spustijo z verige. Ena od sogovornic je dejala celo, da bodo ta konec tedna za psa zgradili novo uto. Ob tem je bilo slišati, da zakon ni v stiku z realnostjo, prav tako pa so opozorili na tiste pse, ki več ur dnevno preživijo v bloku.