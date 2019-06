Konec zbiranja zamaškov v dobrodelne namene

Podjetje MPI Reciklaža iz Črne na Koroškem, ki je bilo eno izmed vodilnih pri odkupovanju plastičnih zamaškov, je marca letos prenehalo z odkupovanjem zamaškov. Razlog za to naj bi se skrival v spremembi tehnologije predelav plastičnih izdelkov, čeprav obljubljajo, da bodo večje količine sprejemali še do konca julija.

Plastični zamaški so bili neštetokrat v ospredju dobrodelnih akcij. Zbirali so jih v vrtcih, šolah in podjetjih, da bi pomagali otrokom s cerebralno paralizo, za nakup dvigal ali posebnih prilagojenih vozil za ljudi, ki to potrebujejo. Prostovoljec Ivan Habjanič zamaške zbira že več let – v njegovem skladišču jih je trenutno pet ton. V preteklosti je pomagal že mnogim, zdaj na primer pomaga devetletnemu Marku Mlakarju, ki boleha za cerebralno paralizo. Zaradi dodatnih terapij je malemu Marku že uspelo narediti nekaj korakov brez uporabe opornic. "Videti navadne plastične zamaške je malo brezveze, ampak potem, ko vidiš, kaj se z njimi da narediti, pa se že vidi svetla plat," pravi mladi Mark, ki pravi, da mu gre po fizioterapijah hoja bolje. Zdravstvo mu krije le dve do tri mesečno, on pa za svoje okrevanje potrebuje vsaj petkrat toliko.

Habjanič pravi, da se trudi, da bi "skupaj spravili za dva vojaška kamiona, kar je okoli šest ton in pol" oziroma približno 1700 evrov ali 34 Markovih terapij. "Vsi učitelji, pa tudi učenci nosijo zamaške," še pravi Habjanič. In prav to je drugi del problema, zdaj, ko zamaškov za dobrodelne akcije ne bo odkupoval nihče več.

V vrtcu Jelka zamaške zbirajo že 15 let, s tem pa k dobrodelnosti spodbujajo že najmlajše. Kot pravi Petra Kočar, pomočnica ravnateljice v vrctu: "Predvsem je bistvenega pomena to, da najmlajšim privzgojimo, kako pomembno je pomagati drugemu. Da jim privzgojimo ta čut za sočloveka, za prijatelje, da nimajo vsi enako. V najzgodnejših letih je to zelo pomembno."