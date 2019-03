Konec zastojev in slabe volje: kranjska obvoznica spet odprta za promet

Ko so 24. septembra lani brez predhodnih opozoril in usmerjevalnih tabel, tako rekoč iz danes na jutri, zaradi obnove zaprli most čez Savski otok v Kranju , je to povzročilo prometni kolaps, razburjenje voznikov in posledično več dela za kranjske policiste, ki so morali v prometnih konicah na najbolj obremenjenih krožiščih in križiščih usmerjati promet.

Ker gre za pomembno prometno povezavo za Kranjčanke in Kranjčane ter obiskovalce Kranja, oz. vse, ki se dnevno vozijo po kranjski obvoznici, bosta ob sprostitvi prometa prisotna podpredsednica Vlade RS in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec , ki bosta podala tudi izjavo za medije.

"Hvala, ker boste 8. marca odprli savski most. Hvala, ker ob zaprtju niste poskrbeli za obveščanje in pravilne obvoze. Hvala, ker ste povzročili prometni kolaps v Kranju. Hvala, ker smo bili lahko živčni in se na cesti med sabo prepirali. Hvala, ker smo šest mesecev stali v dolgih kolonah in zamujali, kamor smo krenili. Hvala, ker ste uničili dve trgovini na savskem otoku. Hvala, ker ste spravili na rob preživetja ostale lokale in trgovine na Savskem otoku. Hvala, ker ste šest mesecev prenavljali most, ki ga moderna država prenovi v 14 dneh. Hvala, ker ga boste odprli v roku, čeprav nerazumljivo dolgem. Hvala, ker ste ga naredili za naš denar. Hvala, ker ste imeli srečo, da je bila mila zima. Hvala, da boste prišli (izvoljeni in neizvoljeni) krivci za šest mesecev okrnjenega kranjskega življenja na otvoritev mostu, da vam ploskamo. Predvsem pa hvala, da vam je še enkrat uspelo. Da z nami ravnate kot z ovcami," je zapisal.

Obnovljen most dober za nadaljnjih 50 let

Most, ki je bil zgrajen leta 1970, še nikoli ni bil obnovljen, zato je bil nujno potreben obnove. Ni bil sicer na točki, da bi se lahko zrušil, imel pa je zelo slabo konstrukcijo, kar se je pokazalo, ko so ga odprli.

Obnova je zajemala zahtevna dela iz več faz, vključno z zamenjavo diletacij, stebrov in pilotov. "Glede na slabo stanje mostu se je projektant odločil, da mu spremeni cel statični sistem, da se zamenja t. i. Gerberjev nosilec in se naredi nova podpora. Novi podporni stebri so že narejeni, tako da bo prečno kompletno izsekan beton in v tem času se nikakor ne bi mogli voziti po njem. Pod objektom bodo nalepili karbonske lamele, ki povečujejo nosilnost objekta, ki pa se morajo namestiti takrat, ko je most razbremenjen, torej ko je z njega odstranjen asfalt, robniki, pločniki ... Ko se to znova obremeni, se lamele aktivirajo in dosežejo nosilnost," je konec septembra pojasnil Davorin Ružič iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na vprašanje, ali je popolna zapora mostu res potrebna, je odvrnil, da bi "polovična zapora pomenila le to, da bi dela trajala še enkrat dlje."

Ob očitkih, kako malo delavcev je na mostu, je nadzornik delIvo Jereb novembra pojasnil, da delajo vsak dan, v skladu s pravili, in da ni nikogar, ki bi "zabušaval".Gre za sanacijo in ne gradnjo novega mostu, kar zahteva svoj čas in določeno sosledje faz, je poudaril. "Morali smo razbremeniti celo ploščo, odstraniti asfalt, da smo prišli do zgornje cone armature, izkazalo se je tudi, da zgornji zaščitni beton ni bil v zadostni debelini. Zgornja ravnina plošče torej ni ravna, kot če bi delali nov most, zato delamo filigransko, polje po polje. To delata po dva delavca spredaj in dva zadaj, ne gre tako, da bi bilo na mostu 50 ljudi in vrtalo. Vprašali so nas tudi, ali morda ne bi bilo bolje zgraditi kar novega mostu. Ne, saj bi ta stal pet milijonov evrov in gradili bi ga dve leti," je pojasnil.

Vrednost investicije je ocenjena na milijon evrov, izvajalec del je družba Marko Mark Nival. Po prenovi bo most primeren za vožnjo še nadaljnjih 40 do 50 let.