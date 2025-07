Sindikati javnega sektorja nasprotujejo povečevanju sredstev za oboroževanje

Ob tem so opozorili, da bi varčevalni ukrepi najbolj prizadeli ravno javne storitve, pa tudi plače v javnem sektorju, kar so uslužbenci pred leti že močno občutili z zakonom za uravnoteženje javnih financ. Tudi zadolževanje bi prineslo varčevanje in močno obremenilo prihodnje generacije, so poudarili.

"Zavzemamo se za mir, odgovorno upravljanje javnih sredstev in zaščito javnih storitev, ki so temelj naše družbene kohezije in blaginje. V času, ko se je treba spraševati o temeljnih vrednotah naše skupnosti, je prav, da vlada odgovori jasno, pregledno in brez sprenevedanja," so v konfederaciji zapisali v sporočilu.

DZ je prejšnji teden podprl resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki določa dva odstotka BDP za obrambno in varnostno politiko do konca leta. Pred sprejetjem so predvideli 1,53 odstotka BDP. Izdatke bodo do leta 2030 skladno z resolucijo postopoma povečevali, in sicer do tri odstotke BDP.

V konfederaciji so še dodali, da z zaskrbljenostjo spremljajo mednarodna dogajanja, zlasti vsa, "povezana z vojno v Ukrajini, genocidom v Gazi in napadom Izraela na Iran ter trgovinsko vojno, ki jo poganja ameriški predsednik Donald Trump". Posledica vseh navedenih dogajanj je zaostrovanje tako socialno-gospodarskih kot varnostnih razmer v svetu, so poudarili.