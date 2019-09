Konfekcijske številke so bile ustvarjene, da olajšajo življenje. Tako kot bančni paketi.

Ker vam želimo priti naproti in vam ponuditi optimalno rešitev , s katero se boste ognili povečanim stroškom in tako ostali naša zadovoljna stranka tudi v prihodnosti, smo za vas pripravili bančne pakete S, M in L.

Skoraj vsak izmed nas pozna svojo konfekcijsko številko oblačil, ki jo običajno označujejo dvomestne številke ali pa dobro znane črke S, M in L. Ko poznamo svojo številko, je naš izbor lažji. Zato smo pri banki SKB svoji priljubljeni obstoječi ponudbi bančnih računov dodali tudi posebno ponudbo bančnih paketov s preprostimi in prepoznavnimi imeni S, M in L.

Tri ključne prednosti, ki jih prinašajo bančni paketi S, M in L



1) Preglednost nad mesečnimi stroški: fiksni mesečni strošek vam prinaša večjo transparentnost, saj vedno veste, koliko boste mesečno plačali za storitve v izbranem paketu. Če se bodo vaše bančne potrebe spremenile, lahko pakete S, M in L tudi poljubno menjavate, saj je menjava paketov za stranke banke SKB brezplačna.

2) Dodana vrednost: paketi S, M in L vključujejo dodatne produkte, ki vam lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo. Sem sodijo digitalno bančništvo, brezplačne plačilne transakcije, VISA kreditna kartica itn.



3) Dolgoročen prihranek in večja varnost: paketi S, M in L predstavljajo ugodnejšo izbiro v primerjavi s samostojnim računom in posamičnim plačevanjem produktov po ceniku banke. Prav tako pa produkti nekaterih paketov prinašajo več varnosti, kot npr. varnostni SMS za debetno in kreditno kartico v paketu M in L ali Zlata Visa Prestige kreditna kartica z Zavarovanjem kartic plus v paketu L.