Konferenca ravnateljev: v šolo se končno vračamo v normalnih razmerah

"Po dveh hudih, zoprnih, težkih letih za vse, tudi v šolskem ali pa predvsem v šolskem sistemu, tako z vidika otrok, učiteljev in ravnateljev, se končno vračamo v šolo v normalnih razmerah," je na novinarski konferenci ob robu srečanja ravnateljev poudaril Golob.

Enako je bilo tudi osrednje sporočilo ministra Papiča. "Šolsko leto začenjamo umirjeno, mirno, v šolah, brez mask, na konvencionalen način, tako kot smo bili vajeni v času pred dvema letoma. In način, kako bomo začeli to šolsko leto, bo tudi način, kako ga bomo junija končali," je dejal.

K temu bo, kot sta izpostavila govornika, pripomoglo tudi uresničevanje priporočil, kot so zračenje, osebna higiena in to, da ob bolezenskih simptomih otroci ne gredo v šolo, temveč ostanejo doma. "Načrt vlade za to zimo je, da ostanemo odprta družba, čeprav covid živi z nami in mi z njim," je poudaril premier.

Naslednji teden začenja novo šolsko leto več kot 194.000 učencev, od tega okoli 21.000 prvošolcev. V srednješolskem izobraževanju pa je okoli 79.000 dijakov, od tega v prvih letnikih okoli 21.000. "Izpostavljamo varno, spodbudno, vključujoče okolje za naše otroke, izvajamo prenovo določenih, tudi strateških dokumentov in zagotavljamo ustrezne pogoje delovanja naših učiteljev, zaposlenih in seveda naših otrok," je poudaril Papič.

V javnosti je bil v zadnjem času izpostavljen problem kadrov na področju šolstva. Kot je dejal direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj, se s pomanjkanjem delovne sile srečuje cela Evropa. Po njegovih informacijah pa bodo šole kljub temu začetek šolskega leta in organizacijo dela lahko izvedle tako, kot je predvideno. Morda s kakšnimi odstopanji, kar je pa je že sicer običajno.