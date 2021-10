Konferenca SD: napovedujejo deset velikih sprememb

V SD navajajo, da so pred Slovenijo veliki izzivi. "Nujno je pametno soočenje z zdravstvenimi, gospodarskimi, socialnimi, podnebnimi, okoljskimi, tehnološkimi, političnimi in varnostnimi tveganji, da Sloveniji vrnemo varnost, blaginjo in uspeh. S svojim programom zastavljamo jasen načrt velikih sprememb, ki Sloveniji do leta 2030 omogočajo razvojno desetletje in uresničitev naših skupnih razvojnih ambicij," so navedli.

Načrtujejo deset velikih sprememb, s katerimi želijo izboljšati položaj ljudi, javnih storitev in gospodarstva ter upravljanje države in demokracije. "Z njimi Socialni demokrati načrtujemo obsežne reforme, da izboljšamo položaj ljudi, javnih storitev in gospodarstva ter upravljanje države in demokracije. Ključni prioriteti programa sta dostopno in kakovostno javno zdravstvo ter povečanje dodane vrednosti gospodarstva."

Napovedujejo, da bodo rešitve uveljavljali v dialogu s socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami in civilno družbo. Tako bo konferenca s sprejemom osnutka volilnega programa začela javno razpravo, s katero želijo pridobiti njihova stališča, predloge in pripombe. Osnutek volilnega programa bo v javni razpravi predvidoma do konca letošnjega leta.

Izvedli bodo tudi serijo tematskih javnih posvetov o rešitvah. Volilni program, katerega osnutek je nastal na podlagi predlogov ljudi v večmesečni turneji po Sloveniji, bo konferenca stranke dokončno obravnavala in sprejela v prvem delu leta 2022.

Zbrane je pred začetkom obravnave na konferenci nagovorila predsednica SD Tanja Fajon.