Kongres NSi: Tonin edini kandidat za predsednika stranke

Za kongres NSi, ki bo potekal po videokonferenčni povezavi in se bo začel ob 10. uri, je akreditiranih skoraj 500 delegatov stranke. V živo ga bo mogoče spremljati na strankini spletni strani, na njenem profilu na Facebooku in kanalu na YouTubu, od koder bo tudi mogoče zajemati sliko.

Kongresni govor bo imel aktualni predsednik stranke Matej Tonin, ki na volitvah za vnovičen mandat na čelu stranke nima tekmecev. Kongres bosta poleg gostov nagovorila tudi vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat in evropska poslanka Ljudmila Novak, delo ministrstev pa bodo kongresu predstavili minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za delo Janez Cigler Kralj in državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damijan Jaklin.

V večurnem programu pripravljajo tudi tri kongresne razprave, in sicer o svetu po covidu-19, o koronski krizi kot izzivu za prenovo zdravstvenega sistema ter o covidu-19 kot priložnosti za slovensko gospodarstvo.

Po omenjenem programu bodo kongres prekinili in ga nadaljevali v četrtek ob 17. uri z razglasitvijo izidov volitev. Glasovanje namreč poteka po pošti. Delegati so glasovnice že prejeli, oddajo pa jih lahko do vključno ponedeljka. Poleg predsednika na kongresu volijo še šest članov izvršilnega odbora ter po pet članov nadzornega odbora in razsodišča.