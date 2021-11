Kongres NSi: znani bodo volilni program in kandidati za poslance

Osnutek volilnega programa, ki je akcijsko in delovno naravnan, bo vseboval predvsem konkretne ukrepe, ki jih želi stranka izpeljati še v zdajšnjem in nato v prihodnjem mandatu, je v dneh pred kongresom dejal predsednik stranke Matej Tonin. Ključne točke programa bodo po njegovih besedah socialno-tržno gospodarstvo, dostopno javno zdravstvo, država v službi človeka, vsestranski razvoj posameznika ter povezana in enakomerno razvita Slovenija.

Stranka, ki je po Toninovi oceni v dobri kondiciji, bo na kongresu predstavila tudi kandidate, ki bodo na prihajajočih državnozborskih volitvah kandidirali na listi stranke. "Gre za preverjeno kandidatno listo, za katero so Slovenci lahko mirni, da gre za ekipo, ki že vrsto let dela skupaj, se med seboj pozna, v primeru izvolitve pa bo to homogena in čvrsta ekipa, kar je za delo v parlamentu ključno," ob tem zagotavlja Tonin. Kandidatna lista bo po njegovih besedah spolno, izobrazbeno, poklicno in regionalno raznolika, Tonin pa pričakuje, da bodo kandidirali tudi vsi aktualni ministri NSi.

Kongresa stranke se bo po pričakovanjih udeležilo nekaj manj kot 500 delegatov, ob predsedniku stranke jih bodo uvodoma nagovorili še ministri iz vrst NSi Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec in Mark Boris Andrijanič ter vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat in evropska poslanka Ljudmila Novak. Pričakovati je tudi pozdravne nagovore iz tujine.