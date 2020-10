Kongres SD voli novo vodstvo: zmaga Fajonovi ali Predniku?

Vodstvo SD in kandidati za voljene funkcije bodo kongres nagovarjali in spremljali iz dvorane Viba filma v Ljubljani. Kongres bo sestavljalo 413 delegatk in delegatov, ki bodo v dogajanje vključeni digitalno, novega predsednika ali predsednico pa bodo izbrali preko e-volitev. Volili bodo tudi podpredsednico stranke, za mesto katere se potegujejoDominika Švarc Pipan, Damjana Škrljin Živa Vidmar, ter članico predsedstva stranke.