Kongres SMC predčasno, Počivalšek edini kandidat za predsednika

Kot je tedaj navedel, ga je pri tem podprl tudi ustanovitelj in odhajajoči predsednik stranke Miro Cerar. "Podpora predsednika mi v tem smislu največ pomeni, saj me je ravno on osebno tudi povabil k delu v svoji vladi in k delu v stranki, zato se brez njegove podpore za kandidaturo ne bi odločil," je dodal.

Prepričan je, da ima SMC pomembne zasluge za uspešne gospodarske kazalce in za to, da je v Sloveniji danes življenje bistveno boljše kot leta 2014. Želi si nadgraditi dosedanje uspešno delo stranke, kazalce javne podpore stranke obrniti navzgor ter tako dodatno utrditi položaj stranke, "ki ima danes z desetimi poslanci pomemben glas v državnem zboru in s štirimi ministri pomembno pozicijo v vladi". A ki je hkrati na zadnjih, evropskih volitvah povsem pogorela.

Počivalšek je napovedal, da bo steber, na katerem želi programsko graditi svoje delo tako na ministrstvu kot tudi v stranki, trajnostni gospodarski razvoj. "Absolutno moramo skrbeti za gospodarski razvoj, vendar ob upoštevanju jasnih omejitev, ki nam jih daje tako družbeno kot naravno okolje. Rad uporabljam prispodobe o izvozu kot o motorju gospodarstva, a vendarle ima gospodarstvo tudi svoja pljuča - in to je narava," je navedel pred dnevi.