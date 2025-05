Kongres stranke SDS: Janši bodo podelili deseti mandat na čelu stranke

Rdeča nit kongresa bodo v letu pred volitvami programske usmeritve stranke. Delegate tako čaka obravnava in potrjevanje predloga programa SDS ter predloga ob nosilne resolucije "Vzemi državo nazaj. Tvoja je.", ob tem pa še 14 področnih resolucij.

Te po navedbah stranke sledijo enotnemu cilju, ki ga postavlja že nosilna resolucija, in sicer, da "spremembe okrog nas, politika zblojene levice v EU in v Sloveniji" terjajo dopolnitve ustavnega reda. Za slednjo bo potrebna "ustavna večina razuma" in visoka zmaga SDS na volitvah, so prepričani. "Ugrabljena država zavira naš razvojni potencial. Ustvarja družbo neenakosti in privilegijev za izbrance. (...) Da bi vzeli nazaj ugrabljeno državo, bo potrebno veliko trdega dela. Ponekod ne bodo dovolj zgolj klasične reforme, potrebno bo strukturo postaviti na novo," piše v predlogu resolucije.

Kongres bo prav tako odločal o spremembah statuta ter volil člane izvršilnega in nadzornega odbora. Podpredsednike stranke pa bo kasneje na predlog predsednika SDS imenoval svet stranke.