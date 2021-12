Kongres v luči združenja SMC in GAS, vodstvo nove stranke Počivalšku

V GAS si po besedah Kovšce od združitve obetajo veliko. Ta stranka je namreč že dvakrat kandidirala na državnozborskih volitvah, a ji do zdaj še ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga. Kot poudarja Kovšca, med obrtniki in podjetniki ni veliko interesa za vstop v politiko, si pa želijo, da bi v državnem zboru nekdo zastopal interese gospodarstva, ki je po njihovi oceni temelj slovenske družbe.

S povezovanjem strank po besedah Počivalška postavljajo "temelje političnega projekta, ki bo na volitvah drugo leto igral osrednjo vlogo". Namesto razkola in polarizacije v novi stranki ponujajo konkretno politiko povezovanja in sodelovanja, v središče pa postavljajo skupno željo po razvoju, je dejal.

Delegati GAS so medtem združitev že podprli na kongresu v začetku novembra, ob tem pa so določili tudi skupino, ki bo operativno sodelovala pri usklajevanju med strankama in sprejeli programsko resolucijo. Po besedah Kovšce je sicer nekaj članov ob odločitvi za združitev s SMC stranko zapustilo, a se je včlanilo več novih, ki v tem vidijo novo priložnost za zastopanje gospodarskih interesov v državnem zboru, širi pa se tudi njihova lokalna mreža.

Pred začetkom združitvenega kongresa strank mora z združitvijo soglašati še kongres SMC. Na septembrskem kongresu v Celju so delegati predsedniku stranke sicer podelili mandat za dogovor o združevanju, povezovanju in sodelovanju s sorodnimi strankami. Uradno pa bodo konkretni dogovor o združitvi z GAS potrdili danes, tik pred začetkom združitvenega kongresa.

Program stranke bo osnovan na manifestu stranke SMC in programskem dokumentu Slovenija 2030, ki ga je SMC potrdila na septembrskem kongresu stranke. Temeljil bo na politiki sodelovanja, povezovanja in vključevanja, ključne prioritete pa bodo razvoj za vse regije, gospodarstvo kot temelj za ostale sisteme družbe ter odgovoren družbeni in ekonomski razvoj. "Svetovna ekonomija deli karte na novo in od nas je odvisno, ali bomo imeli adute, da v prihodnjem desetletju omogočimo perspektivo našim mladim doma," je izpostavil Počivalšek, ki pravi, da je Slovenija lahko močna le toliko, kolikor je močno njeno gospodarstvo.

S programom bodo naslavljali tudi stanovanjsko problematiko, zavzemali pa se bodo še za digitalni in zeleni prehod gospodarstva, družbe in države ter boljši izkoristek strateških potencialov Slovenije, pravijo. Ob tem v SMC izpostavljajo pomen logistike in lesne industrije, kot razvojno panogo s potencialom pa ocenjujejo tudi pridelavo in predelavo konoplje za medicinske namene.

Kandidatna lista po opravljenih pogovorih o morebitnem sodelovanju z drugimi strankami

Kandidatne liste za državnozborske volitve na tokratnem kongresu stranka še ne bo potrjevala. Kot so pojasnili v SMC, bodo končno listo kandidatov sestavili po opravljenih pogovorih o morebitnem sodelovanju z gibanjem Povežimo Slovenijo, v katerem že sodeluje nekaj list, posameznikov in strank, med drugim SLS, Nova ljudska stranka in Zeleni Slovenije.

Kovšca pa poudarja, da bodo na listi stranke za državnozborske volitve kandidirali posamezniki, ki bodo izkazali pripravljenost za takšno delovanje v stranki, hkrati pa uživajo močno podporo v volilnem okraju, v katerem bodo kandidirali. Kot poudarja, bo pri evidentiranju kandidatov najpomembnejše vodilo kakovost, saj ne želijo zgolj zmagati na volitvah, ampak je cilj stranke "peljati proaktivno gospodarsko-izobraževalno-fiskalno politiko", ki bo Sloveniji omogočila razvoj.