Golob bi v predsedniško tekmo poslal Marto Kos

Izvršni odbor stranke Svoboda glede na statut stranke vodi postopke volitev v vse organe na lokalni in državni ravni ter za volitve v Evropski parlament, svet stranke pa na predlog izvršnega odbora določa kandidatke in kandidate za volitve v DZ, Evropski parlament in predsednika republike.

Premier in predsednik stranke Golob bo tako danes članom Gibanja Svoboda kot kandidatko predstavil Kosovo, izvršni odbor in svet stranke pa bosta po njegovih pričakovanjih o kandidatu stranke odločila v kratkem, najverjetneje do začetka naslednjega tedna.

Gibanje Svoboda bo tako, kot kaže, prva parlamentarna stranka, ki bo tudi uradno ponudila svojega kandidata. Notranji kandidacijski procesi sicer tečejo tudi v drugih strankah, a nobena od njih končne odločitve o predsedniškem kandidatu še ni sprejela.

Sta pa svojo kandidaturo uradno že naznanili pravnica Nataša Pirc Musar ter psihoanalitičarka in doktorica filozofije Nina Krajnik. Kandidirali bosta s podpisi volivcev.