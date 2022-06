Kongres vladajoče stranke: pripojitev LMŠ in SAB in kandidatura Kosove

Članstvo LMŠ in SAB je zeleno luč združitvi s stranko premiera Roberta Goloba Gibanje Svoboda že prižgalo. Z današnjo seznanitvijo članov najvišjega organa Golobove stranke pa bodo stekli še zadnji koraki, preden bosta stranki nekdanjih premierjev tudi formalno ugasnili, Gibanje Svoboda pa bo postalo njun pravni naslednik.

Predsednik vlade Robert Golob in obrambni minister Marjan Šarec

Kot taka bo stranka bogatejša za članstvo obeh strank, pripadli ji bodo tudi lokalni odbori. LMŠ in SAB bosta v združeno stranko prispevali tudi proračunska sredstva, ki jih zakonodaja omogoča strankam, ki so na volitvah dosegle najmanj en odstotek glasov. LMŠ pa bo v združeno stranko "prispevala" še svoja evropska poslanca, Klemna Grošlja in Ireno Jovevo.