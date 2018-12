Princip dela 'delo na svobodi' poteka, ne da bi bil konj privezan oziroma na povodcu. Trener si zaupanje pridobi s tal. Torej konja ne jaha, zato ne potrebuje niti sedla niti uzde. To pa je mogoče, ker se med njima razvije pristna vez zaupanja, je pojasnila psihologijo dela jahačica Kobilarne Lipica Nika Lužar : "Metodo sta pred dobrim letom v Lipici uvedla novi glavni trener Benjamin Aillaud in njegov pomočnik Ramon Molina Gonzalez . Postala je osnova dela s konji, kar pomeni, da ta pristop začnemo pri mladih konjih, nato pa nadaljujemo s klasično dresuro. Konj brez prisile spozna, da je delo s človekom prijetno. In to je temelj, ki ga želimo doseči – da se konj s človekom dobro počuti tudi pozneje, ko ga jahamo."

Konji so zelo senzibilna bitja

Zelo dobro čutijo tako druge živali kot ljudi. To je njihov naravni odziv, saj so v naravi plen. Dobro razvita čutila so njihov obrambni mehanizem, ki jim sporoča, kdaj so lahko mirni in kdaj na njih preži nevarnost. Ker so ves čas pripravljeni nanjo, se zelo hitro vznemirijo. "Prva reakcija konja, če se počuti ogroženega, je beg. Če to ni mogoče, pridejo na vrsto brce, ugrizi. Zato je dobro, da se pri delu z njim tega zavedamo. Če torej vemo, da bo konj zbežal, je veliko lažje z njim delati. Zato ga omejimo – postavimo ga v boks ali manežo. Po metodi dela s tal ga neprivezanega pustimo v prostoru in pustimo, da izraža svoj strah. Seveda pa je naš končni cilj, da ugotovi, da je biti s človekom varno," je razložila Lužarjeva in dodala, da konj dobro čuti naše razpoloženje, zato moramo biti pri delu z njim umirjeni in prisotni. Ne smemo razmišljati o drugih stvareh.

'Ko ti konj zaupa, se ti približa'

To je najbolj opazno pri mladih konjih, ko še nimajo spletene vezi s človekom. Na začetku pogosto bežijo od ljudi. "Ko se vzpostavi zaupanje, se ti konj približa. Postane radoveden, zanima ga, kdo si, kaj počneš. Ko pride k tebi, te povoha, pogleda, ali je kaj zanimivega. In prav to želimo doseči – da se ne boji človeka. Ko pozneje zahtevamo kaj od njega, če smo delali prav, pokaže voljo, da nam ustreže,"je postopke zbliževanja opisala Lužarjeva.