Konjeniški enoti policije se je pridružil petletni lipicanec iz Lipice

Kobilarna Lipica je danes predala Upravi uniformirane policije pri Generalni policijski upravi plemenitega lipicanska konja 735 Siglavy Allegra XLVI. Beli lipicanec je star pet let in je osnovno ujahan. Odlikujejo ga zanesljivost, dober temperament in miren značaj, ki so vsekakor potrebni za zahtevno delo v vrstah policije, so sporočili iz Kobilarne Lipica.

Beli 735 Siglavy Allegra XLVI se je pridružil enoti Postaji konjeniške policije Ljubljana, kjer že službuje 12 konj, od tega tudi štirje lipicanci iz Lipice. V prihodnjih mesecih ga čakata usposabljanje in preizkušanje, nato pa bo vključen v vse operativne, promocijske in protokolarne naloge policije.

Lipicanski konji se v policijskih vrstah vselej dobro izkažejo, saj je njihova odlika vsestranska uporabnost. Beli lipicanci so sicer najbolj poznani kot konji, ki z elegantnimi koraki in lepoto navdušujejo v predstavah, obenem pa v tekmovalni vožnji vpreg dosegajo najvišje rezultate v svetovnem merilu, so še sporočili iz naše največje kobilarne.

V vrstah policije v Ljubljani in Mariboru najpogostje pomagajo pri vzdrževanju javnega reda in miru, zelo učinkoviti pa so tudi pri iskanju oseb, pregledovanju težko dostopnih in težko prehodnih terenov ter pri nadzoru mestnih parkov. Vedno so izjemno lepo sprejeti pri promocijskih aktivnostih policije. Obenem policija uporablja lipicance v protokolarne namene, saj ob obiskih tujih predstavnikov pustijo še posebej dober vtis o Sloveniji.

Trenutno opravljajo štirje lipicanci naloge na Postaji konjeniške policije Ljubljana, dva pa na Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov v Mariboru. Kobilarna Lipica je lipicanca 735 Siglavy Allegra XLVI predala policiji na podlagi sporazuma o medsebojnem sodelovanju. Dobro sodelovanje s policijo želi nadaljevati, zato lahko pričakujemo, da se bodo policiji tudi v prihodnjih letih pridružili beli lipicanci iz Lipice.