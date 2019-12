Dan po božiču - Štefanovo, so številni preživeli na konju. Pred cerkvami se na ta dan blagoslovi te plemenite živali, da bi bile zdrave, pa tudi lastnike, da bi zanje lepo skrbeli. In če gre soditi po tistih, ki so konje pripeljali blagoslovit na Kupljenik, je sveta voda opravila svoje: ker je bila za njimi naporna pot navkreber, so jih lastniki najprej vztrajno hladili, nato pa nežno pokrivali z odejami.

.