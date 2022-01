Prostovoljci mirili konje s posebnimi potrebami, vznemirjene zaradi pirotehnike

Da bi jim vsaj nekoliko olajšali stisko, so za pomoč na najdaljšo noč v letu prosili prostovoljce. Prišlo jih je osem, z vseh koncev Slovenije. "Jaz sem ena izmed redkih, ki mi ni do zabavanja. Ampak če imaš neko koristno delo, da ga lahko narediš, opraviš, kar je tole fenomenalno. Zakaj pa ne bi raje pomagal komu drugemu," je svoje razloge opisala Klara Aravs .

Kljub mnogim pozivom k neuporabi pirotehnike je pokanja še vedno veliko. Živali ob tem zelo trpijo, poudarjajo v Centru za konje s posebnimi potrebami na Praprotni Polici, kjer trenutno skrbijo za 18 takšnih konj. "Za te konje je to zelo travmatična izkušnja. Ne glede na to, da so pod pomirjevali, bojo sigurno posledice vsaj pri dveh konjih," poudarja vodja Centra za konje s posebnimi potrebami ALISA Maja Gregorič .

Konje so mirili in se z njimi pogovarjali

Pomoč je ponudila tudi šele 11-letna Zala. Tokratno silvestrovo je bilo zanjo sploh nekaj posebnega. "Letos so šli vsi po svoje, pa so rekli, da grem lahko tudi pomagat, ker vejo, kako je to za živali," je povedala Zala Hudobivnik.

Njihova naloga je bila, da konje mirijo, se z njimi pogovarjajo, jih zamotijo tudi s hrano. Zaprli so okna, zvišali jakost glasbe. A ker je vendarle silvestrovo, je prav, da so tudi prostovoljce vsaj malo pogostili. "Tukaj mamo malo tople juhe, imamo čaj, prigrizke. Seveda pri nas ni mesa, vse je vegetarijansko," je še povedala Gregoričeva.

Čeprav delovno in naporno pa je njihova noč minila v slogi in sočutju. Da bi bilo več takšnih ljudi, ob tem sporočajo iz centra. Nenazadnje so namreč dokazali, da se praznike da preživeti tudi mirno, s toplino v srcu do ljudi in živali.