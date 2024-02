'Konkretni, podrobni, izčrpni, konstruktivni' pogovori v Braslovčah zaključeni

Aktivnosti Šefica s sodelavci so v Braslovčah trajale dlje od prvotnih načrtov, ker so bili nekateri individualni pogovori daljši kot običajno, so pojasnili. "Individualni pogovori s posameznimi lastniki objektov trajajo več kot 20 minut oziroma toliko časa, da lastniki objektov prejmejo odgovore na vprašanja," so zapisali. Če jim odgovorov ne morejo zagotoviti takoj, se dogovorijo, da zainteresirani informacije prejmejo naknadno.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Boštjan Šefic je pogovore ocenil kot konkretne, podrobne, izčrpne in konstruktivne. "Podani so bili odgovori tako na konkretna individualna vprašanja kot tudi na splošna," so v sporočilu za javnost zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.

"V prihodnjih dneh bodo vsi, ki so bili prisotni na individualnih pogovorih v Braslovčah, prejeli kratke zabeležke srečanj. Podali bodo lahko svoja dopolnila in postavili še dodatna vprašanja," so napovedali.

Ob tem so znova zagotovili, da vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih ter državna tehnična pisarna k reševanju individualnih težav in situacij pristopata z veliko skrbnostjo, da podata vse razpoložljive informacije, predstavita celoten postopek, opozorita na potrebno pripravo lastnikov in se seznanita z njihovimi stališči. "Pomembno je, da ne pade senca dvoma na natančno opredeljen postopek odstranitve objektov, ko bi zaradi velike ogroženosti zaradi poplav, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazu lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi," so poudarili.