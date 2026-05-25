Konoplja izvzeta: Resnica s predlogom zakona o testiranju funkcionarjev

Analize bi se izvajale na podlagi vzorcev las, urina ali krvi, pri čemer zakon določa uporabo najmanj invazivne metode odvzema, ki še zagotavlja zanesljiv rezultat.

Ob tem izpostavljajo, da gre za izpolnjevanje programa stranke: "Danes smo pričeli s prvimi koraki, da začnemo uresničevati del našega programa."

Predlog določa, da bi se testiranje izvajalo na podlagi naključnega računalniškega žreba štirikrat letno, pri čemer bi bilo v vsakem krogu izbranih 10 odstotkov vseh funkcionarjev, pojasnjujejo. "Posameznik bi lahko bil izžreban največ dvakrat v istem koledarskem letu. Žreb bi potekal nenapovedano pod nadzorom Mandatno-volilne komisije s pomočjo certificiranega računalniškega algoritma."

Za izvedbo testiranj in laboratorijskih analiz bi bil pristojen Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete, ki bi moral zagotavljati uporabo mednarodno priznanih in akreditiranih metod ter visoko raven varovanja osebnih podatkov in sledljivosti postopkov.

Kot izpostavljajo, predlog zakona omogoča tudi prostovoljno testiranje funkcionarjev, prav tako pa da je poseben poudarek zakon namenja varovanju občutljivih osebnih podatkov: "Rezultati testiranj bi bili zaupni, javno dostopne evidence ne bi bile vzpostavljene. Ob vsakem odvzemu bi se vzorec razdelil na primarni in kontrolni del, funkcionar pa bi imel v primeru pozitivnega rezultata pravico do ugovora in dodatne potrditvene analize."