Konoplja izvzeta: Resnica s predlogom zakona o testiranju funkcionarjev

Ob tem izpostavljajo, da gre za izpolnjevanje programa stranke: "Danes smo pričeli s prvimi koraki, da začnemo uresničevati del našega programa."
Predlog določa, da bi se testiranje izvajalo na podlagi naključnega računalniškega žreba štirikrat letno, pri čemer bi bilo v vsakem krogu izbranih 10 odstotkov vseh funkcionarjev, pojasnjujejo. "Posameznik bi lahko bil izžreban največ dvakrat v istem koledarskem letu. Žreb bi potekal nenapovedano pod nadzorom Mandatno-volilne komisije s pomočjo certificiranega računalniškega algoritma."
Za izvedbo testiranj in laboratorijskih analiz bi bil pristojen Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete, ki bi moral zagotavljati uporabo mednarodno priznanih in akreditiranih metod ter visoko raven varovanja osebnih podatkov in sledljivosti postopkov.
Kot izpostavljajo, predlog zakona omogoča tudi prostovoljno testiranje funkcionarjev, prav tako pa da je poseben poudarek zakon namenja varovanju občutljivih osebnih podatkov: "Rezultati testiranj bi bili zaupni, javno dostopne evidence ne bi bile vzpostavljene. Ob vsakem odvzemu bi se vzorec razdelil na primarni in kontrolni del, funkcionar pa bi imel v primeru pozitivnega rezultata pravico do ugovora in dodatne potrditvene analize."
Kaj bi se zgodilo v primeru pozitivnega testa?
"Za ministre in državne sekretarje bi to pomenilo predlog razrešitve, za poslance pa sprožitev postopkov po Kodeksu ravnanja poslancev Državnega zbora," pravijo.
Financiranje rednih in prostovoljnih testiranj bi se sicer po predlogu zagotavljalo iz proračunskih sredstev organov, v katerih funkcionarji opravljajo svojo funkcijo, zakon pa predvideva tudi certificiranje računalniškega sistema za izvedbo žreba s strani Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
Kaj štejejo kot prepovedane droge?
"Za prepovedane droge se ne štejejo substance, ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila in konoplja," pojasnjujejo v stranki.
Dodajajo, da je konoplja iz predloga izvzeta, saj da se v stranki zavzemajo za njeno legalizacijo in jasno zakonsko ureditev področja konoplje.
