Slovenija

Konoplja izvzeta: Resnica s predlogom zakona o testiranju funkcionarjev

Ljubljana, 25. 05. 2026 17.17 pred 1 uro 2 min branja 74

Avtor:
N.Š.
Zoran Stevanović

Iz stranke Resnica so sporočili, da je njihova poslanska skupina v Državni zbor vložila predlog Zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. "Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika Vlade, ministrov in državnih sekretarjev z namenom krepitve integritete javnih funkcij ter zaupanja javnosti v delovanje državnih institucij," pravijo.

Analize bi se izvajale na podlagi vzorcev las, urina ali krvi, pri čemer zakon določa uporabo najmanj invazivne metode odvzema, ki še zagotavlja zanesljiv rezultat.

Ob tem izpostavljajo, da gre za izpolnjevanje programa stranke: "Danes smo pričeli s prvimi koraki, da začnemo uresničevati del našega programa."

Predlog določa, da bi se testiranje izvajalo na podlagi naključnega računalniškega žreba štirikrat letno, pri čemer bi bilo v vsakem krogu izbranih 10 odstotkov vseh funkcionarjev, pojasnjujejo. "Posameznik bi lahko bil izžreban največ dvakrat v istem koledarskem letu. Žreb bi potekal nenapovedano pod nadzorom Mandatno-volilne komisije s pomočjo certificiranega računalniškega algoritma."

Za izvedbo testiranj in laboratorijskih analiz bi bil pristojen Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete, ki bi moral zagotavljati uporabo mednarodno priznanih in akreditiranih metod ter visoko raven varovanja osebnih podatkov in sledljivosti postopkov. 

Kot izpostavljajo, predlog zakona omogoča tudi prostovoljno testiranje funkcionarjev, prav tako pa da je poseben poudarek zakon namenja varovanju občutljivih osebnih podatkov: "Rezultati testiranj bi bili zaupni, javno dostopne evidence ne bi bile vzpostavljene. Ob vsakem odvzemu bi se vzorec razdelil na primarni in kontrolni del, funkcionar pa bi imel v primeru pozitivnega rezultata pravico do ugovora in dodatne potrditvene analize."

Ideja testiranja funkcionarjev že nekaj časa razburja politiko.
FOTO: Bobo

Kaj bi se zgodilo v primeru pozitivnega testa?

"Za ministre in državne sekretarje bi to pomenilo predlog razrešitve, za poslance pa sprožitev postopkov po Kodeksu ravnanja poslancev Državnega zbora," pravijo. 

Financiranje rednih in prostovoljnih testiranj bi se sicer po predlogu zagotavljalo iz proračunskih sredstev organov, v katerih funkcionarji opravljajo svojo funkcijo, zakon pa predvideva tudi certificiranje računalniškega sistema za izvedbo žreba s strani Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Kaj štejejo kot prepovedane droge?

"Za prepovedane droge se ne štejejo substance, ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila in konoplja," pojasnjujejo v stranki.

Dodajajo, da je konoplja iz predloga izvzeta, saj da se v stranki zavzemajo za njeno legalizacijo in jasno zakonsko ureditev področja konoplje.

Poglavja:
Na vrh
testiranje droge funkcionarji

KOMENTARJI74

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
25. 05. 2026 18.37
Kaj pa steroidi , ki jih uporablja predsednik državnega zbora?
Odgovori
0 0
Ni več Korija.
25. 05. 2026 18.36
Bravo nova vlada
Odgovori
-3
0 3
grumf
25. 05. 2026 18.32
A rum kroglice pa niso izvzete???
Odgovori
+1
2 1
ZIPPO
25. 05. 2026 18.29
Konoplja spada v skupino prepovedanih substanc v RS.Tako jo tudi tolmači kazenski zakonik,policija in pravosodje.In tele funkcionarji bi malo po svoje?????Zadrogirani upravljajo z državo (ne vsi).Zato pa smo na dnu dna.Pred bankrotom.LP
Odgovori
+0
1 1
T-I-T-O
25. 05. 2026 18.28
Življenje na tej zemlji je tako narejeno da vsak nekaj potrebuje ali drogo ,vse je vprašanje kaj smatrate kot drogo kavo,alkohol,cigarete,tablete in na konci seveda tudi droga.Ta pa je dostopna samo kateri imajo denar,in kaj je narobe???Ničesar....Vse je odvisno od posameznika,dela pa škodo....
Odgovori
+2
3 1
Prima
25. 05. 2026 18.25
Prvo bi njih testiram z detektorjem laži, nobeden ne bi bil pozitiven.
Odgovori
+3
3 0
Srebrni breg
25. 05. 2026 18.24
Sam sebe že ne bo zafrknil, da bi bil proti njej.
Odgovori
-3
5 8
Ni več Korija.
25. 05. 2026 18.35
Ni ga več.
Odgovori
-3
0 3
Pajo_36
25. 05. 2026 18.23
Rezultati testiranj bi bili zaupni, javno dostopne evidence ne bi bile vzpostavljene. Ob vsakem odvzemu bi se vzorec razdelil na primarni in kontrolni del, funkcionar pa bi imel v primeru pozitivnega rezultata pravico do ugovora in dodatne potrditvene analize." - - - in kaj je point pol? Men so najboljši k res pametujejo na soočenjuh, al so tok z... k pridejo v parlament pa na funkcije res. KAko vemo, da ne goljufate testov?? Kaj sedaj nastopate pol? Ja sej je delodajalec DZ, itak ti lahko po zakonodaji da tak test, a ni tako? Men tud lahko moj da, če sumi, da ne vem, sem pijan ali na drogah?? Polajnar itak divje instagrama, kako je delal teste, pa da je negativen, uau, rešil si človeštvo zdej ! Dej teste na steroide Stevo, pa da te vidim ! Nau šlo, a?
Odgovori
-2
1 3
SEHE
25. 05. 2026 18.23
konoplja izvzeta? Jih gledam kako po LJ vsi naduvani s steklenimi očmi delajo slab vtis. To bi blo potrebno vse nagnat in jih ne plačevat iz javnega denarja.
Odgovori
+2
4 2
Albert Konečnik
25. 05. 2026 18.22
Naši vrli politikanti so tudi brez opojnih substanc kar krepko čez les, tako da se malo poživila pri njihovem početju sploh ne bo poznalo.
Odgovori
+4
4 0
Levcekk
25. 05. 2026 18.19
Na sistemsko korupcijo bi se morali vsi testirat.
Odgovori
+5
5 0
Odrešenik666
25. 05. 2026 18.17
Po Kodeksu ravnanja. A ni rekel Mahnic da ta kodeks lahko sluzi samo kot WC papir?? Torej dost blebetanja, vsebine pa nobene.
Odgovori
+3
3 0
zibertmi
25. 05. 2026 18.15
potrebno bi it,tako kot je to uzakonjeno za vse delovne aktivne,skozi sito medicine dela,tam se opravi marsikateri zdravstveni pregled in test,nekateri nebi dobili mesta v parlamentu
Odgovori
+5
5 0
ap100
25. 05. 2026 18.13
bravo, a tudi travičarji so precej problematični, sčasamo se začnejo malo zgubljati
Odgovori
+0
3 3
Slovenska pomlad
25. 05. 2026 18.12
Kaj pa "donacije" podjetja Derby,ki jih SDS Breznik vozi Domu upokojencev Lenart?
Odgovori
-1
2 3
daedryk
25. 05. 2026 18.12
blablabla postopki... kaksni kateri a lahko funkcionar pokaze malo resnosti za spremembo
Odgovori
+1
2 1
marker1
25. 05. 2026 18.07
Konoplja je prva stopnica na poti osebnega propada, zato ne more biti izvzeta. Konoplja nikoli ne bo legalizirana, ker je škodljiva in tudi prav je tako.
Odgovori
-7
5 12
konc
25. 05. 2026 18.07
Zakaj je konoplja izvzeta? Ker THC najdlje ostane v telesu. Sam tolk...kar dajte še travo zraven.
Odgovori
+2
7 5
flojdi
25. 05. 2026 18.07
..ker hec. VSE 1X NA TEDEN
Odgovori
+4
4 0
GigaDrill77
25. 05. 2026 18.05
"certificiran računalniški algoritem"...AI
Odgovori
+0
1 1
