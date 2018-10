Konoplja - resnice, raziskave in zavajanja

Zdi se, kot da je na spletu, družbenih omrežjih in v govoricah postala konoplja oziroma njene sestavine kar zdravilo za vse - od migren in želodčnih težav do epilepsije in bolečin, od raka do nespečnosti.

A kaj je res in kaj ni? Kaj je dokazano? Za kaj je konoplja ali pripravki iz nje učinkovita? Komu lahko pomaga? Katere raziskave so še v teku in kaj obetajo? Kateri oglasi so zavajajoči in obljubljajo nemogoče? In kaj je povsem napačno in celo nevarno? Trenutno je na trgu, med bolniki in potrošniki popoln kaos in veliko nepoznavanja, ljudje ne ločijo niti med CBD-jem in THC-jem, vzamejo vse, kar jim svetuje znanec ali prijateljica in se ne poučijo, kaj je res in kaj ne.

Številni upokojenci denimo jemljejo hašiševo olje, da bi pregnali nespečnost. In kot pravijo mnogi, po njem res boljše spijo. Glas o tem, da je to odlično uspavalo, se širi od ust do ust, in po Ljubljani že kroži šala, da imajo trenutno preprodajalci več dela z upokojenci kot z najstniki. Zdravniki in strokovnjaki pa opozarjajo, da je to povsem napačna in tudi nevarna uporaba konoplje. Kot je povedal dr. Milan Krek, bi bolje spali tudi, če bi pred spanjem popili pol litra refoška, pa je vsem jasno, da jim tega noben zdravnik ne bo predpisal. Za težave s spanjem so na voljo drugačne rešitve in pomoči, marihuana ali hašiš tu ne rešujeta problema, opozarjajo strokovnjaki. Podrobneje o tem nocoj v 24UR Inšpektor.

Predpisujejo pa tudi v Sloveniji zdravniki konopljo oziroma pripravke iz nje. Neizpodbitno je namreč dokazano, da pripravki iz konoplje pomagajo pri multipli sklerozi (spastičnost), pri trdovratni epilepsiji in kot podporno zdravljenje pri raku. V teh primerih tudi slovenski zdravniki predpisujejo pripravke iz konoplje. A kot pravijo nekateri bolniki, so žal mnogi slovenski zdravniki pri tem še vedno preveč zadržani.

O tem, kaj kažejo dokazi, pri katerih bolezni in stanjih konopljini pripravki res učinkujejo in zakaj, nocoj v rubriki 24UR Inšpektor, drugi del pa bo objavljen naslednji konec tedna. Nekatere stvari glede konoplje so še slabo raziskane, nekatere se pospešeno raziskujejo - kaj kažejo te raziskave, kje res obetajo? In zakaj je pomembno ne opuščati onkološkega zdravljenja in nasedati govoricam in spletnim obljubam. Tudi o tem v Inšpektorju.