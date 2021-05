Konoplja - več kot "le" superživilo

Poznamo dve vrsti konopljinih semen - oluščena in neoluščena. Slednja so osnova vseh živil iz konoplje in imajo visoko vsebnost prehranskih vlaknin, ki se nahajajo v semenski lupini, človeku idealno razmerje esencialnih maščobnih kislin Omega 3 in Omega 6 ter lahko prebavljive beljakovine, katere sestojijo iz vseh 9-ih esencialnih aminokislin, ki jih telo ne more proizvesti samo. Konopljina semena, kot tudi preostali prehranski izdelki, ne vsebujejo kanabinoidov ter potemtakem ne vplivajo na vaš endokanabinoidni sistem kot t. i. CBD konopljina smola ali CBD kapljice, ampak kljub temu, bistveno pripomorejo k zdravem načinu življenja.

Neoluščena konopljina semena

Neoluščena semena konoplje so popoln vir prehranskih vlaknin, imajo visoko vsebnost Omega maščobnih kislin, beljakovin, vitaminov, mineralov in ogljikovih hidratov - skratka, popolno živilo v enem samem zrnu.

Popolnost konopljinega semena se seveda odraža tudi s pozitivnimi učinki na vaše telo:

- prehranske vlaknine pripomorejo k izboljšanju prebave,

- beljakovine in esencialne aminokisline lahko pripomorejo k izgubi odvečne teže ter k boljšemu počutju,

- visoka vsebnost Omega 3 in Omega 6 maščobnih kislin pripomore k izboljšanju zdravja srca in možganov,

- vsebovani vitamini lahko izboljšajo delovanje imunskega sistema ter pripomorejo k razstrupljanju telesa,

- minerali skrbijo za harmonično delovanje celic in telesa.

Oluščena konopljina semena

V nasprotju z neoluščenimi konopljinimi semeni, oluščena semena konoplje nimajo visoke vsebnosti prehranskih vlaknin, ampak veljajo za popoln vir beljakovin, saj se beljakovine povečini nahajajo v semenskem jedru.

Ko vključimo oluščena konopljina semena v naš vsakdanjik lahko pričakujemo:

- boljšo regeneracijo mišic,

- povečanje energije,

- izboljšanje zdravja srca in ožilja,

- znižano raven holesterola,

- zmanjšanje vnetij,

- izboljšano naravno odpornost.

Kako uživati konopljina semena?

Tako oluščena kot tudi neoluščena konopljina semena lahko uživamo samostojno ali kot dodatek raznim jedem (solate, sladice, proteinski napitki,...). Neoluščena oziroma cela konopljina semena pa lahko tudi popražimo ali celo nakalimo ter jih uživamo kot sveže kalčke.

Tukaj pa si lahko preberete več o konopljinih semenih.

Konopljina moka in konopljini proteini

S prostim očesom težko opazimo razliko med konopljino moko in proteini ampak prehranske vrednosti temu nasprotujejo. Konopljina moka je narejena z grobim mletjem konopljine pogače, medtem ko so konopljine beljakovine/proteini proizvedeni z nadaljnjo predelavo oziroma natančneje, finim sejanjem moke, saj tako izločimo večje delce in pridobimo konopljin proteinski prah, ki je bogat z beljakovinami.

Konopljina moka

Popoln vir prehranskih vlaknin, visoka vsebnost beljakovin, omega maščobne kisline, vitamini in minerali - vse to in še več se skriva v konopljini moki, katera velja za odlično brezglutensko alternativo navadni (beli) moki.

Pri peki s konopljino moko lahko pričakujemo rahlo zeleno obarvanost testa - in ker konopljina moka ne vsebuje glutena, le-ta ne vzhaja, zato jo lahko z drugimi mokami mešamo v poljubnem razmerju.

Prav tako kot vsak prehranski izdelek iz konoplje, ima tudi konopljina moka številne pozitivne učinke na vaše telo:

- izboljšanje prebave,

- zmanjšanje občutka lakote,

- hitrejša regeneracija mišic,

- okrepitev imunskega sistema,

- zmanjšanje tveganja nastanka bolezni srca in ožilja,

- itd.

Konopljini proteini

Konopljini proteini veljajo za ene izmed najboljših rastlinskih proteinov, saj imajo popoln profil aminokislin, ker vsebujejo vseh devet esencialnih, katerih telo ne more proizvesti samo. Poleg tega so v primerjavi z ostalimi proteinskimi praški najmanj procesirani in tako ohranijo kar največ hranilne vrednosti in pozitivnih učinkov na vaše telo. Veljajo za odličen vir beljakovin (vsebujejo jih kar 40%) ter dober vir prehranskih vlaknin, kar pomeni da so za razliko ostalih proteinskih praškov lahko prebavljivi in jih vaše telo lahko izkoristi skoraj v celoti (vse tja do 98%).

Pozitivni učinki konopljinih proteinov vključujejo:

- povečanje mišične mase in hitrejšo regeneracijo mišic,

- več energije,

- lajšanje vnetij,

- izboljšanje prebave,

- izboljšanje zdravja srca,

- itd.

Hempika konopljini proteini so popolni proteini in so zelo priljubljeni pri športnikih in vseh tistih ki prisegamo na zdrav življenjski slog.

Konopljino olje

Hladno stiskano konopljino olje velja za eno najboljših (morda celo najboljše) rastlinsko olje, saj vsebuje za človeka idealno razmerje omega maščobnih kislin (omega 3 in omega 6), široko paleto mineralov, vitamine ter naravne fenolne spojine, ki pripomorejo k zaviranju nastanka rakavih obolenj in lajšanju kroničnih vnetij. Ampak konopljino olje ni le superživilo, temveč tudi vrhunska naravna kozmetika.

Konopljino olje zlahka prodre v vaše celice in poskrbi za pravilno navlaženost kože ter ne maši por. Pri uporabi na lasišču ustvari zaščitno plast ter zmanjša luščenje kože in posledično tudi prhljaj.

Konopljino olje lahko pripomore tudi k:

- izboljšanju naravne odpornosti,

- rasti in razvoju zarodka pri nosečnicah,

- zmanjšanju tveganja nastanka bolezni srca in ožilja,

- itd.

Najboljše konopljino olje je proizvedeno s hladnim stiskanjem konopljinih semen, saj le na tak način lahko ohranimo kar največ učinkovin. Ker ima konopljino olje nizko dimno točko, ga nikoli ne segrevamo, ampak uporabimo le za hladne jedi oziroma kot prehransko dopolnilo. Pozor: večina kanadskih olj ni narejena s hladnim stiskanjem.

Zakaj konoplja?

Konoplja že tisočletja velja za zdravilno in vsestransko rastlino. Navkljub številnim polemikam in raznoraznim propagandam v zadnjem stoletju, konoplja svoj sloves počasi a vztrajno ponovno pridobiva.

Naj še enkrat omenimo, da prehranski izdelki iz konoplje veljajo za superživila - bogati so z beljakovinami, prehranskimi vlakninami, minerali, vitamini, maščobnimi kislinami, aminokislinami in še bi lahko naštevali. Z njimi lahko svoj življenjski slog obogatite na zdrav in okolju prijazen način, saj konopljo gojimo brez uporabe kakršnihkoli okolju škodljivih snovi.

Vsi Hempika konopljini izdelki so organske pridelave ter predelani v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse, zato ste lahko prepričani, da z vključitvijo konoplje v svoj vsakdan ne naredite nekaj dobrega le zase, ampak tudi za okolje.

