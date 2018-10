Konoplja: Kaj v Sloveniji dobimo na recept?

In tudi: kaj je v prosti prodaji, kaj kažejo raziskave - kaj je že dokazano, katere raziskave obetajo in kaj je zavajanje.

Konoplja oziroma pripravki iz nje dejansko pomagajo pri nekaterih boleznih oziroma stanjih, a jih ljudje mnogokrat uživajo za povsem napačne stvari in na napačen način.

Prihaja tudi do zastrupitev zaradi uživanja konoplje oz. konopljinih pripravkov, o tem razlagajo strokovnjaki z Interne klinike UKC Ljubljana. Zadnje čase imajo po približno 60 zastrupitev na leto zaradi konoplje. K njim so že pripeljali bolnike, ki so bili prepričani, da si bodo s konopljo pozdravili depresijo, tumor in tako naprej.

Nocoj o gojenju medicinske konoplje

Nocoj boste v drugem delu 24ur Inšpektor o konoplji videli, kako poteka gojenje medicinske konoplje, kje jo gojijo v Sloveniji in zakaj, kako pripravljajo zdravila v lekarni, kaj lahko dobijo bolniki na recept, kaj povrne zavarovalnica, kaj vse bi veljalo spremeniti, da bi bilo stanje boljše za bolnike, znanost, zdravstveni sistem.

In tudi: kaj je v prosti prodaji, kaj kažejo raziskave - kaj je že dokazano, katere raziskave obetajo in kaj je zavajanje. Zato nocoj ne zamudite 24ur Inšpektor - 2. del zgodbe o konoplji za zdravstvene težave.