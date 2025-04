Konoplja za medicinsko rabo na zeleni ali beli recept, dovoljenje za gojenje ...

"V Levici smo trdno prepričani, da bomo s tem uredili nemoten dostop bolnikov, ki za lajšanje bolečin ali pa zdravljenje potrebujejo preparate tudi iz konoplje, in sicer gre za bolezni, kot so multipla skleroza, trdovratna epilepsija, različna rakava obolenja," je izpostavila Sukičeva.

Kaj prinaša zakon?

Predlog zakona bo urejal gojenje, proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske in znanstvene namene, nadzorne mehanizme in organe, ki so zanj pristojni.

Dovoljenja za proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske namene bo izdajala in odvzemala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, izdajala bo tudi dovoljenja za izvoz in uvoz konoplje za medicinske in znanstvene namene. Ministrstvo za zdravje pa bo izdajalo dovoljenje za proizvodnjo in promet s konopljo za znanstvene namene.

Za dovoljenje za proizvodnjo bodo lahko zaprosili le imetniki dovoljenja za proizvodnjo zdravil in učinkovin, konoplja za medicinske namene pa se bo lahko gojila v količinah, določenih z letnim strateškim programom agencije, in na podlagi izdanega dovoljenja.

Žibratova je ob tem pojasnila še, da bo kmetijski resor gojenje industrijske konoplje uredil v prihajajočem Zakonu o kmetijstvu. Ministrstvo za kmetijstvo po njenih navedbah predvideva, da za posamezno žetev ne bo več treba izdajati dovoljenj, pač pa bo vzpostavljen register pridelovalcev. Imetniki dovoljenja za prvo fazo proizvodnje, torej za gojenje, pa bodo lahko tudi najeli podizvajalca.

Konoplja, ki bo pridelana za uporabo v zdravilih, bo morala v vseh fazah proizvodnje in distribucije izpolnjevati enake pogoje, kot veljajo za druge učinkovine po Zakonu o zdravilih in Zakonu o lekarniški dejavnosti, izdajati jo bo možno na zeleni ali beli recept po presoji zdravnika. Tako THC kot rastlina konoplja z ekstrakti in smolo pa z izjemo rabe v medicinske namene ostajajo na seznamu prepovedanih drog.

O kritikah na predlog zakona, da ta prinaša bolj restriktivno ureditev, kot je veljala doslej, pa sta obe koalicijski poslanki poudarili, da je trenutno na splošno prepovedano gojenje konoplje za medicinske namene, zdaj pa bo za bolnike v kritičnih in resnih bolezenskih stanjih odprta pot do oskrbe s konopljo.

Vlagatelji zakona računajo, da bo zakon sprejet še pred poletjem, jeseni pa bi se lotili tudi obravnave zakonskega predloga, ki bi urejal pridelavo in posedovanje konoplje za omejeno osebno uporabo. Že prihodnji teden pa bodo o tem stekla koalicijska usklajevanja, sta napovedali Žibratova in Sukičeva.