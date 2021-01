'Konstruktivna nezaupnica ni pokopana, napovedujemo še kakšno interpelacijo'

Na vprašanje, ali jih je Karl Erjavec v procesu vlaganja kosntruktivne nezaupnice razočaral, saj ni dostavil niti vseh podpisov poslancev Desusa, je odgovorila: "Upanje umre zadnje, Karl Erjavec se mora še pogovoriti s svojimi poslanci, nenazadnje so njihove izjave dvoumne. Želim si, da opozicija ostane enotna in trdna."

Vlada je naredila veliko napak in mi smo uspeli vlado in njena škodljiva ravnanja omajati, je poudarila Fajonova. Zlasti vprašljivo je upravljanje z epidemijo, zdravstvena kriza pa jih po njenih besedah še posebej skrbi.

Na vprašanje, ali so resnične obtožbe o tem, da bi naj KUL poslancem SMC grozila z obračunavanjem v medijih, Fajonova odgovarja:" V SD nismo nikomur grozili, nasprotno, pogovarjamo se z vsemi, je pa čas, da v drugih strankah, SMC, Desus in tistih, ki podpirajo vladajoče in njihovo škodljivo vladanje, spoznajo, kako dolgo bodo to še počeli. Smo v prelomnem trenutku, država potrebuje odgovorno vodenje. Najbolj škodljivo je namreč omahovanje, da ljudje z danes na jutri ne vedo, ali bodo jutri šli otroci v šolo, ali bo gospodarstvo dobilo pomoč itd..."